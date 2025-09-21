بعد زواجها من كريم بنزيما.. من هي لينا خضري التي خطفت الأنظار بجمالها؟

ثوان بين الحياة والموت.. إنقاذ شاب حاول الانتحار في اللحظة الأخيرة (فيديو)

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الممثلة لينا خضري الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان دوفيل السينمائي 2025 بفرنسا، وذلك في أول ظهور لها بعد عقد قرانها على نجم كرة القدم كريم بنزيما.

ظهرت "لينا" بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا مزينا بتطريزات لامعة، نسقته مع قميص أبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

فيما يلي، أبرز المعلومات عن لينا خضري، وفقا لما هو لصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "sbisiali".

- لينا خضري، ممثلة جزائرية فرنسية.

- وُلدت لينا في 3 أكتوبر 1992.

- تبلغ من العمر 33 عاما.

- مواليد العاصمة الجزائرية.

- انتقلت مع أسرتها إلى فرنسا في سن مبكرة.

- تتقن العديد من اللغات مثل، العربية، الفرنسية، الإنجليزية.

- والدها صحفي، ووالدتها عازفة كمان.

- بدأت لينا مشوارها في عالم التمثيل عام 2014.

- اكتسبت شهرتها الواسعة عام 2019 بفضل دورها في فيلم "بابيتشا"، والذي حصدت عنه جائزة "أوريزنتي" لأفضل ممثلة.

- تُعرف بدورها النشط في دعم قضايا المرأة، واللاجئين، والمهاجرين.

- بالإضافة إلى، سعيها الدائم لنشر الثقافة العربية في السينما الأوروبية.

- احتفلت بعقد قرانها على اللاعب كريم بنزيما في يوليو 2025، خلال حفل مميز أقيم على جزيرة كورسيكا الفرنسية.

تحرص على التفاعل مع جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" أكثر من 224 ألف شخص.

