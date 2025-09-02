كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، تعرض مراسل تلفزيوني إلى الهجوم من ثور على الهواء مباشرة في إسبانيا، قبل أن يتدخل بعض الأشخاص لإنقاذه.

وشهدت بلدة سيسما في إقليم نافارا الإسباني، لحظات مرعبة خلال احتفالات عيد شفيعة البلدة العذراء نييڤاس، حيث كان الصحفي شابير إجويا يقدم تقريراً لبرنامج Quédate عبر قناة Euskal Telebista، عندما وجد نفسه فجأة في مواجهة مباشرة مع ثور هائج، بحسب موقع ladbible.

وأثناء شرح المراسل للجمهور كيف يحاول المشاركون لفت انتباه الثور باستخدام الأعلام الحمراء والقمصان، أمسك به أحد الرجال من الخلف، ودفعه إلى عمق الحلبة في مواجهة الثور.

وانطلق الثور تجاه المراسل، ليصطدم بجسده بقوة ويطرحه أرضا وسط صرخات المتابعين في الاستوديو والجمهور، في فيديو حقق 8 ملايين مشاهدة.

وتمكن المراسل من النهوض، واندفع عدد من المشاركين لإبعاده عن الخطر وتشتيت انتباه الحيوان.

ولم تستطع المذيعة ليرا توري، التي كانت تتابع الموقف من الاستوديو، إخفاء قلقها وهي تتحدث على الهواء: "أوه شابير هل أنت بخير؟ أرجوك طمئني".

وبمجرد خروجه من الحلبة، رفع المراسل ذراعيه وكأنه يحتفل بنجاته من الموت، وسط تصفيق حار من الحاضرين.