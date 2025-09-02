إعلان

فيديو حقق 8 ملايين مشاهدة.. ثور يهاجم مراسلا تلفزيونيا على الهواء وهذا ما حدث

06:30 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

ثور يهاجم مراسلا تلفزيونيا على الهواء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، تعرض مراسل تلفزيوني إلى الهجوم من ثور على الهواء مباشرة في إسبانيا، قبل أن يتدخل بعض الأشخاص لإنقاذه.

وشهدت بلدة سيسما في إقليم نافارا الإسباني، لحظات مرعبة خلال احتفالات عيد شفيعة البلدة العذراء نييڤاس، حيث كان الصحفي شابير إجويا يقدم تقريراً لبرنامج Quédate عبر قناة Euskal Telebista، عندما وجد نفسه فجأة في مواجهة مباشرة مع ثور هائج، بحسب موقع ladbible.

وأثناء شرح المراسل للجمهور كيف يحاول المشاركون لفت انتباه الثور باستخدام الأعلام الحمراء والقمصان، أمسك به أحد الرجال من الخلف، ودفعه إلى عمق الحلبة في مواجهة الثور.

وانطلق الثور تجاه المراسل، ليصطدم بجسده بقوة ويطرحه أرضا وسط صرخات المتابعين في الاستوديو والجمهور، في فيديو حقق 8 ملايين مشاهدة.

وتمكن المراسل من النهوض، واندفع عدد من المشاركين لإبعاده عن الخطر وتشتيت انتباه الحيوان.

ولم تستطع المذيعة ليرا توري، التي كانت تتابع الموقف من الاستوديو، إخفاء قلقها وهي تتحدث على الهواء: "أوه شابير هل أنت بخير؟ أرجوك طمئني".

وبمجرد خروجه من الحلبة، رفع المراسل ذراعيه وكأنه يحتفل بنجاته من الموت، وسط تصفيق حار من الحاضرين.

ثور يهاجم مراسلا تلفزيونيا مراسل تلفزيوني إسباني عيد شفيعة البلدة العذراء نيي?اس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح