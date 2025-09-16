أمام أعين الزوار.. أسود تهاجم حارس حديقة حيوانات وتنهي حياته

كتب – سيد متولي

تعرض حارس حديقة حيوانات في تايلاند لهجوم حتى الموت من قبل مجموعة من الأسود، ما دفع المسؤولين إلى التحقيق في حيازة حديقة الحيوانات للحيوانات البرية وقواعد السلامة.

ووقع الهجوم المميت، والذي سجله الزوار، في حديقة "سفاري وورلد"، وهي حديقة حيوانات خاصة شهيرة في بانكوك تقدم بانتظام عروض إطعام الأسود، بحسب nbcnews.

وقال مسؤولون إن مجموعة من الأسود هاجمت حتى الموت حارس حديقة الحيوانات، جيان رانجكاراسامي، البالغ من العمر 58 عاما عندما خرج من سيارته.

وأظهر تشريح الجثة أنه عانى من جروح عميقة متعددة، وكسر في الرقبة، وتمزق في الشرايين.

وأعلن عن وفاة الضحية، الذي كان في الخمسينيات من عمره، في المستشفى بعد أن تمكن زملاؤه من سحبه بعيدا عن الأسود، التي هاجمته لمدة 15 دقيقة تقريبا.

الموظف القتيل، الذي عمل مع النمور والأسود لأكثر من 20 عاما، كان مكلفا بقيادة شاحنة صغيرة للمساعدة في توجيه الحيوانات داخل مناطقها المخصصة لها.

تم إرسال مسؤولين عن الحياة البرية للتحقيق فيما إذا كانت حديقة الحيوان تمتلك الأسود بشكل قانوني وتقييم سلامة حظائر الحيوانات.

وأعربت سفاري وورلد عن "خالص تعازيها" لأسرة الضحية، مؤكدة أنها ستقدم لهم "كامل الرعاية والدعم"، وأكدت أن حادثة كهذه لم تحدث من قبل منذ أكثر من 40 عاما، وأن جميع الحيوانات تخضع لمراقبة فريق من الخبراء.

وقال مسؤولو الحديقة في بيان: "سنقوم بشكل عاجل بمراجعة وتعزيز إجراءات السلامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".