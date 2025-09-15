أغلى 10 منازل في العالم.. من قصور أمراء الخليج إلى فيلا بيونسيه

كتب – سيد متولي

انتشر خبر مثير على مواقع التواصل الاجتماعي في حديقة حيوانات صينية بعد أن منعت الزوار من مشاهدة فيديو مع الشمبانزي.

ونشرت حديقة شنجهاي للحياة البرية إعلانًا خارج حظيرة الشمبانزي، الذي عُرف باسم دينج دينج البالغ من العمر عامين، يمنع السياح من المشاركة في النشاط لأن الإفراط في استخدام الشاشات قد يلحق الضرر ببصر الحيوان ويسبب له التوتر.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن أحد العاملين في حديقة الحيوانات قوله: "إذا لم يتمكن الشمبانزي من الرؤية بوضوح ولم يتمكن من التواصل مع البشر، فقد يصبح قلقًا، ما يؤدي إلى مشاكل صحية".

يتضمن الإشعار الملصق على تذكرة دخول الديقة رسمًا تخطيطيًا لـ "دينج دينج" مع عبارة "توقف! توقف!" و"لا" مكتوبة بالإنجليزية، و"لا تعرضوا لي الهواتف المحمولة" مكتوبة باللغة الصينية.

وأصبح دينج دينج، الذي لم تفصح حديقة الحيوانات عن جنسه، محبوبا لدى الجمهور بفضل سحره الشبيه بسحر الأطفال، ويلقب بـ"سارق الزهور"، وقد شوهد وهو يحدق في الشاشة بعد أن وجهت امرأة الهاتف إلى زجاج حظيرته.

وأشار التقرير إلى أن دينج دينج كان مهتما بشكل خاص بمقاطع الفيديو المضحكة والدراما القصيرة، حيث كان الصوت والصور الملتقطة تحفز الحيوان.

دينج دينج والنظارات

رغم عدم وجود عقوبات على مخالفي القواعد، طلبت إدارة حديقة الحيوانات من السياح اتباع الإرشادات، صرح أحد حراس الحديقة بأن دينج دينج لا يسمح له بارتداء النظارات.

ومع انتشار خبر الحظر على نطاق واسع، أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين عن استغرابهم من هذا الإجراء غير المعتاد، في حين أيده آخرون.

وقال أحد المستخدمين: "من فضلكم احترموا طريقة الحياة الطبيعية للحيوانات"، وأضاف آخر: "ابني مدمن على مقاطع الفيديو عبر الهاتف مثل دينج دينج - ربما يجب على حديقة الحيوانات أن تأخذه أيضًا".