صاحبة أطول شعر في العالم.. من هي أولينا كوزينيوك؟

كتبت- أسماء العمدة:

حققت الفتاة الأوكرانية أولينا كوزينيوك، البالغة من العمر 15 عامًا، رقمًا قياسيًا مدهشًا بطول شعرها الذي بلغ 235 سنتيمترًا، لتصبح بذلك مرشحة قوية لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من أوسع أبوابها، وفقًا لشبكة cnn.

استعدادات خاصة لقياس الشعر

تستعد أولينا لتسجيل رقمها رسميًا في موسوعة غينيس، حيث يعمل فريق متخصص من مصففي الشعر على العناية بشعرها بشكل دقيق، والتأكد من قياس كل سنتيمتر منه وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة.

حلم الطفولة يتحقق

أولينا أوضحت لوسائل إعلام محلية أن حلمها منذ الطفولة كان أن تصبح صاحبة أطول شعر في العالم، مؤكدة أنها لا تعتبر طول شعرها مجرد مظهر جمالي، بل إنجاز شخصي تسعى لتوثيقه عالميًا.

بحسب تقارير إعلامية، تحافظ الفتاة الأوكرانية على شعرها من خلال روتين عناية خاص يعتمد على المواد الطبيعية والتغذية الصحية، وهو ما ساعدها في الوصول إلى هذا الطول اللافت في سن صغيرة.

تأمل أولينا أن يمنحها هذا الإنجاز فرصة للظهور عالميًا كنموذج للإصرار على تحقيق الأحلام، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على شعرها كرمز من رموز تميزها الشخصي، حتى بعد دخولها موسوعة جينيس.

