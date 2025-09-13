إعلان

قبل أن تستقيل بسبب مديرك.. دراسة تكشف الأسباب والحلول

07:00 ص السبت 13 سبتمبر 2025

قبل أن تستقيل بسبب مديرك.. دراسة تكشف الأسباب والح

كتبت- نرمين ضيف الله:

كشفت دراسة أجراها معهد "تيلي ريسرش" لأبحاث السوق بتكليف من مؤسسة "إرنست آند يونغ" في ألمانيا (2023)، أن أسلوب تعامل المديرين مع موظفيهم يُعد ثاني أبرز سبب لترك الوظائف بعد البحث عن رواتب أفضل، حيث أوضح 29% من المشاركين أنهم غيّروا وظائفهم بسبب قيادة رؤسائهم.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يرى خبراء التوظيف أن الاستقالة المتسرعة ليست حلًا، وأن الحوار المباشر مع الإدارة قد يكون طريقًا لتحسين بيئة العمل. وتوصي المستشارة راغنهيلد شتروس الموظفين بطرح أسئلة جوهرية قبل القرار: هل المشكلة في المدير أم في طبيعة الوظيفة وثقافة الشركة؟

ويؤكد الخبراء أن التواصل الفعّال، وتقديم مقترحات لتطوير آليات العمل، وطلب الدعم من الإدارة، قد تكون خطوات كافية لإنقاذ المسار المهني من التوقف المفاجئ.

قبل أن تستقيل بسبب مديرك دراسة تكشف الأسباب والحلول علاقات
