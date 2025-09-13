موظف أمريكي يقتل مدير فندق أمام أسرته.. لن تتوقع السبب

كتبت- نرمين ضيف الله:

شهدت مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية جريمة بشعة، إذ أقدم موظف في أحد الفنادق على قتل مديره وقطع رأسه أمام زوجته وابنه المراهق، إثر خلاف بسيط حول غسالة ملابس.

ووفق ما أعلنته شرطة دالاس، فإن الضحية تشاندرا مولي «بوب» ناجامالاياه (50 عامًا)، وهو أمريكي من أصول هندية، كان يعمل مديرًا لفندق «داون تاون سويتس»، قبل أن يلقى مصرعه صباح الأربعاء الماضي على يد الموظف يوردانيس كوبوس-مارتينيز (37 عامًا)، بحسب شبكة "سي إن إن".

التحقيقات أوضحت أن الخلاف بدأ بعدما طلب المدير من الموظف عدم استخدام غسالة معطلة بالفندق، الأمر الذي اعتبره الأخير إهانة، خاصة بعدما نُقلت التعليمات إليه عبر زميلة لعدم إجادته الإنجليزية. لحظات قليلة تحولت فيها المشادة إلى جريمة دامية، إذ التقط المتهم ساطورًا وهاجم المدير داخل المكتب حيث كانت أسرته متواجدة، قبل أن يجهز عليه بطريقة وحشية.

الشرطة كشفت أن للمتهم سجلًا جنائيًا سابقًا يتضمن قضايا سرقة واعتداءات، مشيرة إلى أنه يواجه تهمة القتل العمد، وقد يُعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام.

من جانبها، أعربت القنصلية الهندية في هيوستن عن صدمتها للحادث، مؤكدة في بيان عبر منصة «إكس» أنها تتابع القضية عن كثب وتقدم الدعم الكامل لأسرة الضحية.