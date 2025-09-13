بعد الهجوم على الدوحة.. توقعات ليلى عبد اللطيف وميشال حايك تثير الجدل

كتبت- نرمين ضيف الله:

أعاد الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة تسليط الضوء على توقعات سابقة لكل من العرّافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف والفلكي ميشال حايك، اللذين كانا قد تحدّثا عن خلافات مرتقبة بين إسرائيل وقطر، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

فقد ظهرت مقاطع مصوّرة لعبد اللطيف تتوقع «خلافًا كبيرًا يظهر في العلن بين دولة قطر وإسرائيل بسبب الحرب على غزة أو أمر آخر»، فيما قال حايك في توقعاته: «عملية غدر رهيبة على الأراضي القطرية، يرفع على إثرها أمير قطر سقف الدفاع عن القضية الفلسطينية ويصدّ التطاول الإسرائيلي».

وأثار تداول هذه المقاطع جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها مجرد مصادفات، ومن أبدى دهشته من تقاطعها مع الأحداث الأخيرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز «الشاباك» قد شنّا غارة جوية على الدوحة استهدفت قيادة حركة حماس، وقالت الحركة إنها أحبطت محاولة لاغتيال قادتها، مؤكدة مقتل عدد من المرافقين بينهم نجل خليل الحية وجهاد لبد مدير مكتبه.

من جانبه، وصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم بأنه «غادر ويمثل إرهاب دولة»، مؤكداً أن قطر ستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني، وتحتفظ بحق الرد بكافة الوسائل، مع تكليف فريق قانوني لمتابعة الردود الدولية.

وقد أعربت عدة دول عن تضامنها مع الدوحة، معتبرة أن الهجوم يشكّل «انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر».