5 إشارات تدل على وجود علاقة سامة في حياتك

تفصح طاقة العلاقة عن مدى صحتها فتتسلل إلى عمق الحياة؛ فإذا كنتِ تُشعرين برغبة دائمة في الانسحاب، أو أن حدودك تتلاشى تدريجيًا، فإن الأمر قد يدق ناقوس خطر لعلاقة سامة.

إليك في التقريب التالي 5 علامات توضح أن طاقتك في طريقها إلى الانهيار، وفق ما جاء في موقع "Verywell Mind" و "health line ".

استنزاف طاقتك المستمر

إذا كنتِ تشعرين بالخمول أو الاكتئاب بعد اللقاء أو الحديث مع الطرف الآخر، فهذا مؤشر قوي على أن العلاقة تستنزف روحك بدلًا من أن تغذيها.

الطاقة لا تُسرق إلا من عقول وأجساد تعبّت من العطاء بلا مقابل.

التواصل الملوث بالسخرية والاحتقار

عندما يغدو الحديث معه مكللًا بالنقد المستمر، والسخرية المقنعة بالـ“مزاح”، والصمت بعد ذلك محمّلًا بالاستنقاص، فإن ذلك يُعد من الأخطر على قلبك وثقتك بنفسك.

السلوك التلاعب واللوم المتكرر

هل تجدين نفسك دائمًا في موقف المدان؟ هل تُصبحي شريكة جعلك تُمثلين زرع الخطأ فقط؟ حين يُحول الآخر كل خلاف إلى مناسبة لتوجيه اللوم دون مسؤولية، فتأكدي أن الطاقة في العلاقة سلبية.

الجفاء بعد القسوة

ينتظر "المتحكم السام" اللحظة المناسبة لكسرك، ثم يقدم حبًا عاطفيًا مضاعفًا لتثبت توهجه فيك، فتجدين نفسك أسيرة دورة من السقوط والرأفة المشبوهة.

إهمال نجاحك أو شعورك بالذنب تجاه إنجازك

في العلاقات الصحية، يُشجعك الشريك على التطوّر، أما في العلاقة السامة فإن نجاحك يصبح علامة تهديد، فيُقلل من شأنه، ويُحول فرحتك إلى مساحة للغيرة.

