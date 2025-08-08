"طاقة الكسوف لم تنتهِ".. 6 أبراج تعيش تحولات عاطفية ومهنية

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكسوف الشمسي الذي وقع في 29 مارس 2025 في برج الحمل ليست مجرد ظاهرة فلكية، بل يُعتبر محطة طاقة كونية قوية تستمر آثارها لعدة أشهر بعد حدوثها. خلال هذه الفترة، تتأثر بعض الأبراج بتغيّرات في الهوية والمشاعر والعلاقات، وقد يشعر البعض بأن "الطاقة لم تنتهِ".

فيما يلي يستعرض موقع مصراوي الأبراج الأكثر تأثرًا وفق موقع "The Sun".

تأثير الكسوف مستمر ولم ينتهِ وفقًا لتفسيرات فلكية، يُمكن للطاقة النابعة من الكسوف أن تستمر حتى ستة أشهر بعد وقوعه، فتُحفّز بدايات جديدة وتحولات ذات طابع عاطفي أو مهني.

الأبراج الأكثر تأثرًا بالطاقة المستمرة