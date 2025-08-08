معلومات وصور عن وحيد القرن المنقرض الذي قتله الموت الرحيم

كان "سودان" آخر ذكر من سلالة وحيد القرن الأبيض الشمالي، وتوفي عن عمر يناهز 45 عامًا في 19 مارس 2018، ووفقًا لما ورد عبر محمية "أو آي بيجيتا" الكينية، تايمز أوف إنديا، تم قتله قتلاً رحيماً في محمية "أول بيجيتا" في كينيا بسبب تدهور حالته الصحية ومضاعفات الشيخوخة ا لتي أثرت على عظامه وعضلاته.

انقرض وحيد القرن الأبيض الشمالي في البرية منذ عام 2008، حيث لم يتبق منه سوى أفراد تحت الرعاية.

السبب الرئيسي لانقراض هذا النوع هو الصيد الجائر للحصول على قرونه الثمينة، التي تستخدم في الطب الشعبي الآسيوي.

جهود التكاثر

قبل وفاته، حاول العلماء تزويج "سودان" من الأنثيين المتبقيتين، "ناجين" و "فاتو"، لكن المحاولات باءت بالفشل بسبب تقدمه في السن.

أمل البقاء

تم جمع المواد الوراثية من "سودان" قبل وفاته، مما يمنح الأمل في المستقبل لإحياء السلالة عبر تقنيات التلقيح الصناعي والاستنساخ.

الموطن الأصلي

كان وحيد القرن الأبيض الشمالي يعيش في مناطق وسط وشرق إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

السلالة الأكبر

يُعد وحيد القرن الأبيض بشكل عام ثاني أكبر حيوان بري بعد الفيل، ويمكن أن يزن ما يصل إلى 3500 كجم.

فرق بين الشمالي والجنوبي

يختلف وحيد القرن الأبيض الشمالي عن وحيد القرن الأبيض الجنوبي في بعض الصفات الجينية والمظهرية، لكن الأخير لا يزال موجودًا بأعداد أكبر.

حراسة مشددة

كان "سودان" والأنثيان المتبقيتان يخضعون لحراسة أمنية مشددة على مدار الساعة لحمايتهم من الصيادين.

