مدير شركة يفقد أعصابه بسبب تصرف موظف.. لن تتوقع ما فعله

كتب – سيد متولي

شارك موظف مبتدئ في شركة سكرتارية منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يُفصّل فيه تفاعله مع رئيسه، الذي انزعج عندما رفض مناداته بـ"سيدي".

وفي منشور على ريديت، نشر المستخدم لقطة شاشة لمحادثة واتساب حيث وبخه الرئيس لاستخدامه اسم عائلته.

صرح مستخدم Reddit أنهم كانوا يعملون على قضية عندما بدا أن أحد المجلدات مفقود من الكمبيوتر.

"قضيتنا مُدرجة على لوحة يوم الاثنين، لذا علينا الاحتفاظ بنسخ ورقية جاهزة لتقديمها للمحكمة، يوم الجمعة، أبلغتُ رئيسي بفقدان المجلد على جهاز الكمبيوتر، وطلبتُ منه إرسال نسخة من الطلب لأتمكن من إعداد المجموعات"، هذا ما كتبه صاحب الموضوع الأصلي على منتدى r/IndianWorkplace .

"تجاهل ذلك وطلب مني التركيز وإنهاء صياغة قضية أخرى، فتركتها هناك، وبالانتقال إلى ما حدث بالأمس، ذكّرته مجددًا، فقال إنه كان عليّ مراجعة كل ذلك قبل المغادرة".

في محادثة واتساب، طلب المدير الوثائق، فأخبره صاحب المنشور أنه ذكّره بها، لكن الوضع تفاقم من هنا.

"لقد أخبرتك بالفعل يا سيد ****، لم تساعد بالأمس وإلا لكانت النسخ الورقية جاهزة بالأمس نفسه"، كتب الموظف، فردّ عليه المدير: "سأتحدث إليك يوم الاثنين، لا تجرؤ على التحدث معي بهذه الطريقة. أناديه بـ"سيدي"، وليس بـ"سيد ***".

كشف صاحب المنشور أنه لم يخاطب رئيسه بلقب "سيدي" خلال الأشهر الستة الماضية وأشار فقط إلى كبار السن باسمهم الأخير.

لا أحب مخاطبة الناس بألقاب مثل "سيدي/سيدتي"، لا أقصد أي نوع من عدم الاحترام، فأنا ملتزم بالاحترافية، لكن طريقة حديثه أمس فاجأتني، لم أصادف مثل هذه الحالة من قبل، كما قال المستخدم.

علاوة على ذلك، يعاني هذا الرجل من عقدة، يُخاطب الآخرين بألقاب مثل "أخي"، وعندما يغضب لا يمانع استخدام ألفاظ نابية، لكن لا بأس بذلك لأنه المدير.

"يبدو مثل مديري السابق"

ومع انتشار المنشور على نطاق واسع، وحصوله على آلاف الآراء الداعمة ومئات التعليقات، وقف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب الموظف، بينما قدم آخرون بعض النصائح الخاصة بالشركة.

"اسأله، متى حصل على لقب فارس؟" قال أحد المستخدمين بينما أضاف آخر: "OP، يبدو أن مديرك أناني مع موظفيه في المكتب."

علّق ثالث قائلاً: "فيما يتعلق بمخاطبتك بـ"سيدي"، فإن رئيسك أحمق، لكن إتقان إرضاء غرورك مهارة مفيدة، مع ذلك، إذا كُلّفت بمهمة، فأكملها، إذا طلبت معلومات من شخص آخر ولم يُوفِّها، فتابعها."

قال رابع: "هههه، صوته يشبه مديري السابق تمامًا.،الأسئلة الوقحة في الرسائل، وعدم تذكر ما دار بينهما، بالإضافة إلى بعض الأخطاء النحوية".