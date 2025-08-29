إعلان

بسعر مفاجئ.. طرح دب الملك تشارلز للبيع

02:00 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    طرح دب الملك تشارلز للبيع5
  • عرض 8 صورة
    طرح دب الملك تشارلز للبيع4
  • عرض 8 صورة
    طرح دب الملك تشارلز للبيع3
  • عرض 8 صورة
    طرح دب الملك تشارلز للبيع1
  • عرض 8 صورة
    طرح دب الملك تشارلز للبيع
  • عرض 8 صورة
    طرح دب الملك تشارلز للبيع6
  • عرض 8 صورة
    طرح دب الملك تشارلز للبيع7
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

في مفاجأة لعشاق المقتنيات النادرة، كشفت شركة Merrythought البريطانية عن طرح دمية دب فاخرة تجسد شخصية الملك تشارلز، بسعر بلغ 269 جنيهاً إسترلينياً، لتصبح قطعة ملكية استثنائية لهواة الجمع حول العالم.

وصُنعت هذه الدمية الملكية في إنجلترا على يد شركة Merrythought، وهي نفس الشركة التي صنعت دمية الدب الشهيرة بادينجتون.

مواد صناعة عالية الجودة وتصميم ملكي

الدب مصنوع من أجود أنواع الموهير القطيفة ذات اللون الفضي، والممزوج مع مخمل قطني ناعم ليعطي ملمسا فخما، كما يتميز بعيون زرقاء عميقة وابتسامة مُخاطة يدويا.

ويرتدي أيضا وشاحا مستوحى من النظام الملكي الفيكتوري الأصلي، مصنوعا من شريط رسمي ومزينا بشرابات ذهبية فاخرة من الطراز الإيطالي، كما يوجد على الصدر نسخة مطابقة لنجمة وسام الرباط الرفيع، مطلية بالمينا والذهب، ومثبتة بدقة باستخدام مسامير ذهبية، والتي يرتديها الملك تشارلز في المناسبات الملكية الكبرى مثل تتويجه عام 2023، وفقا لموقع "skynews" وصحيفة "thesun" البريطانية.

الدمية ليست لعبة للأطفال

أشارت الشركة المصنعة أن هذا الدب الملكي هو "عنصر مخصص لهواة الجمع البالغين فقط وليس لعبة للأطفال".

اقرأ أيضًا:

بعد إصابة تركي آل الشيخ.. 10 أعراض تكشف متحور كورونا الجديد
بعد واقعة الطالبة عائشة.. 10 علامات تكشف "صديقك التوكسيك"

احرص عليها.. 5 فوائد للبلح على صحة الجسم
6 إطلالات للفنانة هنا الزاهد تخطف الإنظار- سر اختيار اللوك مفاجأة
25 صورة لـ درة تُشعل الصيف بـ6 لوكات جريئة

طرح دب الملك تشارلز للبيع عشاق المقتنيات النادرة مواد صناعة عالية الجودة وتصميم ملكي تصميم ملكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- مصرع 3 عناصر خطرة في مداهمة أمنية بالشرقية
- البترول: إضافة بئرين جديدين علي خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا العميقة
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة