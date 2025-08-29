بسعر مفاجئ.. طرح دب الملك تشارلز للبيع

كتبت- أسماء مرسي:

في مفاجأة لعشاق المقتنيات النادرة، كشفت شركة Merrythought البريطانية عن طرح دمية دب فاخرة تجسد شخصية الملك تشارلز، بسعر بلغ 269 جنيهاً إسترلينياً، لتصبح قطعة ملكية استثنائية لهواة الجمع حول العالم.

وصُنعت هذه الدمية الملكية في إنجلترا على يد شركة Merrythought، وهي نفس الشركة التي صنعت دمية الدب الشهيرة بادينجتون.

مواد صناعة عالية الجودة وتصميم ملكي

الدب مصنوع من أجود أنواع الموهير القطيفة ذات اللون الفضي، والممزوج مع مخمل قطني ناعم ليعطي ملمسا فخما، كما يتميز بعيون زرقاء عميقة وابتسامة مُخاطة يدويا.

ويرتدي أيضا وشاحا مستوحى من النظام الملكي الفيكتوري الأصلي، مصنوعا من شريط رسمي ومزينا بشرابات ذهبية فاخرة من الطراز الإيطالي، كما يوجد على الصدر نسخة مطابقة لنجمة وسام الرباط الرفيع، مطلية بالمينا والذهب، ومثبتة بدقة باستخدام مسامير ذهبية، والتي يرتديها الملك تشارلز في المناسبات الملكية الكبرى مثل تتويجه عام 2023، وفقا لموقع "skynews" وصحيفة "thesun" البريطانية.

الدمية ليست لعبة للأطفال

أشارت الشركة المصنعة أن هذا الدب الملكي هو "عنصر مخصص لهواة الجمع البالغين فقط وليس لعبة للأطفال".

