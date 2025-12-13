كثيرة هي المواقف التي شوهد فيها محمد النني في عالم الساحرة المستديرة، سواء مع الأندية التي مثّلها أو منتخب مصر.

ولكن تعد الحياة الشخصية لمحمد النني بعيدة عن الأضواء، رغم ما يصاحبها من أحداث، آخرها زواجه من بلوجر مغربية تدعى حنان.

ورغم عدم إعلان محمد النني زواجه الثاني، فإن زوجته المغربية نشرت صورًا لهما.

ولم يعتد محمد النني نشر صور لزوجته، بل يكتفي بصور أبنائه أو بصورة عائلية، ولكن ما تظهره حسابات أبنائه يكشف أن المحترف المصري في صفوف الجزيرة الإماراتي له وجه آخر غير الذي يظهر به في الملاعب؛ إذ يلهو معهم ويقضي أغلب وقته خارج الملعب برفقتهم.

لمشاهدة الوجه الثاني لمحمد النني طالع الألبوم أعلاه: