تخطى 45 مليون جنيه.. صور خاتم خطوبة تايلور سويفت يخطف الأنظار

كتب – سيد متولي

ارتقت تايلور سويفت وترافيس كيلسي بقصة حبهما إلى مستوى جديد بإعلان خطوبتهما الساحر الذي أثار حماس المعجبين.

وكشف الزوجان عن الخبر في 26 أغسطس في منشور مشترك على إنستجرام، كتبا فيه: "معلمة اللغة الإنجليزية ومعلم التربية البدنية سيتزوجان ".

أذهلت سويفت، المعروفة بأسلوبها البسيط، الجميع بفستان أنيق بدون أكمام من رالف لورين وإكسسوارات فاخرة، لكن خاتم خطوبتها البراق هو ما خطف الأنظار.

وأكد ثلاثة خبراء في المجوهرات، أن خاتم سويفت المصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا يعرض ماسة عتيقة مستطيلة الشكل على شكل وسادة بقطع لامع، تزن حوالي 10 قيراط ومرصعة بأربعة أطراف في الزوايا وإطار منخفض الارتفاع، تتميز الجوانب بتصميم قد يتضمن نقوشًا تتناسب أيضًا مع الطابع الكلاسيكي للخاتم ومزينة بألماس.

والسؤال الأهم الآن: كم بلغ ثمنه؟ وهل يُعتبر من أغلى خواتم خطوبة المشاهير على الإطلاق؟.

وبحسب موقع hollywoodreporter ، فإن قيمة خاتم خطوبة تايلور سويفت، تتراوح من 550 ألف دولار إلى مليون دولار، ما يعادل من 26 مليون إلى 48 مليون جنيه مصري.

لكن الغريب أنه لا يدرج ضمن قائمة أغلى 10 خواتم خطوبة المشاهير في العالم، حيث ترتفع أسعارها بشكل كبير، على سبيل المثال، قُدّرت قيمة خاتم ماريا كاري الباهر، الذي يزن 35 قيراطًا، بحوالي 10 ملايين دولار، بينما بيع خاتم إليزابيث تايلور الشهير، الذي يزن 33.19 قيراطًا، مقابل 8.8 مليون دولار.

اقرأ أيضا:

نسرين طافش بإطلالة جريئة.. ما سر اختيارها لـ صيحة الظهر المكشوف؟

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. كيف نسقت إطلالتها؟

"فستان الستارة وتاج القرون".. أغرب إطلالات ميريام فارس التي أثارت الجدل

25 صورة لإطلالات متشابهة بين جورجينا وياسمين صبري

مكشوفة وملفتة.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في حفل YSL Beauty