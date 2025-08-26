إعلان

"البلدي يوكل".. العيش المصري يغزو أمريكا ويثير تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل

06:42 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

العيش البلدي المصري يغزو المتاجر الأمريكية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو لمواطنين أمريكيين وهم يتناولون "العيش البلدي المصري"، في مشهد أثار حالة من الجدل والإعجاب بين المتابعين.

وأظهرت المقاطع المتداولة مجموعة من الأمريكيين وهم يعبّرون عن إعجابهم بمذاق العيش المصري، الذي يُعد من أبرز مكونات المائدة المصرية وأحد الرموز الغذائية المرتبطة بالثقافة الشعبية.

التفاعل على السوشيال ميديا جاء واسعًا، حيث عبّر عدد من المصريين عن فخرهم بوصول العيش البلدي إلى الخارج وانتشاره، فيما وصفه آخرون بأنه "سفير المطبخ المصري" الذي يعكس أصالة وعراقة المائدة المصرية.

الجدير بالذكر أن العيش البلدي يُصنع أساسًا من الدقيق البلدي والردة، ويُعتبر عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في مختلف الوجبات داخل البيوت المصرية، ليصبح اليوم محل إعجاب في الولايات المتحدة أيضًا.

https://www.tiktok.com/@almasry606/video/7541416417879510280?is_from_webapp=1&sender_device=pc

https://www.tiktok.com/@myorganictouch/video/7541857442649410846?is_from_webapp=1&sender_device=pc

العيش البلدي العيش البلدي في أمريكا العيش المصري منوعات لايف ستايل
