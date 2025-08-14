سيدة أردنية محرومة من شرب الماء منذ 50 عاما.. ماذا حدث لها؟

كتب- محمود عبده:

في واقعة غير مألوفة أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت سيدة أردنية تدعى نادية الخطيب عن امتناعها عن شرب المياه منذ ما يقرب من 40 عاما، مكتفية فقط بالعصائر والفواكه، حتى في الحالات الطبية.

"محرومة من شرب الكاسة من 50 سنة".. بهذه الكلمات بدأت نادية، البالغة من العمر 60 عاما، حديثها خلال مقابلة مع قناة العربية، إذ روت قصتها مع الامتناع شبه الكامل عن تناول الماء، مؤكدة أنها لا تلجأ لشرب الماء إلا في أضيق الحدود، وعند الضرورة الطبية القصوى.

الماء بلا طعم ولا رغبة

ترجع نادية بدايات نفورها من الماء إلى عمر 18 أو 19 عاما، عندما شعرت أن شرب الماء "سلوك غريب" لا يجذبها، نظرا لكونه بلا طعم أو لون، على حد تعبيرها، ومنذ ذلك الحين، اتجهت للبحث عن بدائل، لتستقر على العصائر والفاكهة كمصدر رئيسي لترطيب الجسم وتعويض السوائل.

ورغم محاولات الأطباء وعائلتها إقناعها بتغيير هذا النمط، فإن جسمها ظل يرفض الماء، بل كانت تشعر بالتعب والغثيان فور تناوله، وتقول: "إذا شربت مياه، أتعب، أحس بغثيان، وجسمي يرفضها كأنها تشبه زيت الخروع".

الحمل والولادة دون ماء

خلال فترة الحمل، ورغم حاجة النساء الماسة للماء، لم تغير نادية عادتها، واعتمدت كليا على العصائر والفواكه، دون أن يؤثر ذلك على صحتها أو صحة أطفالها.

وتؤكد أن أبناءها ولدوا بصحة جيدة، حيث بلغ وزن كل منهم نحو 3.2 كيلوغرام عند الولادة.

نظام غذائي صارم وفحوصات مطمئنة

يتألف النظام الغذائي للسيدة الأردنية من كميات كبيرة من العصائر المتنوعة، خاصة في فصل الصيف، إذ تشرب يوميا بين 7 إلى 8 أكواب، وتقول إنها لا تندم على الأموال التي تنفقها على العصائر والفاكهة، ما دامت تشعر بالراحة البدنية والنفسية.

وتحرص الخطيب على إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على صحتها، وتقول إن نتائج تحاليل الكبد والكلى والدم، إضافة إلى فيتامين B12 والعظام، كلها ضمن المعدلات الطبيعية، وفقا لأحدث فحص أجرته قبل نحو عشرة أيام فقط.

احترام النظام الخاص بها

وتستعيد نادية ذكريات فترة شبابها عندما كانت تتدرب في أحد الأندية الرياضية، مشيرة إلى أن إدارة النادي لم تجبرها على شرب الماء، بل تعاونت معها واحترمت نمطها الغذائي، واستبدلت لها الماء بالعصائر، دعما لراحتها الجسدية والنفسية.

وتختتم نادية الخطيب حديثها قائلة: "أنا مؤمنة أن كل جسم له طبيعته، وأنا جسمي اختار طريق مختلف.. والحمد لله، ماشي الحال".

