إعلان

ياسين منصور: أتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 5%.. ويطالب بخفض أسرع للفائدة

كتب : حسن مرسي

01:31 ص 07/12/2025

رجل الأعمال ياسين منصور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ياسين منصور، رجل الأعمال ونائب رئيس النادي الأهلي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن توقعاته بأن يصل معدل النمو إلى 5% في المستقبل القريب.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر" أن رفع أسعار الفائدة ساهم في تقليص التضخم بشكل كبير، وهو ما يمهد الطريق لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار منصور إلى ضرورة أن يتسارع البنك المركزي في خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الذي حدده البنك عند 7% يتسبب في تأكل المديونية.

وأكد أن مصر تواجه تحديات كبيرة في هذا الصدد، خاصة وأن المديونية الوطنية وصلت إلى 10.5 تريليون جنيه مصري، مما يستدعي سياسات نقدية أكثر مرونة لتحفيز الاقتصاد.

وأوضح نائب رئيس الأهلي أن الوضع الاقتصادي الحالي يختلف تمامًا عن السنوات الماضية، خاصة بعد تعرض مصر لسلسلة من الصدمات الخارجية.

وتابع: "تعرضنا لمشاكل ليس لنا دخل فيها، مثل الحرب الروسية - الأوكرانية التي أثرت بشدة على قطاع السياحة، وحرب غزة التي تسببت في انخفاض دخل قناة السويس بنسبة 70%".

وأكد أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي تدريجيًا رغم كل هذه التحديات، معربًا عن تفاؤله بمستقبل أفضل بفضل السياسات الاقتصادية الجديدة والعوامل الإيجابية التي بدأت تظهر على الساحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ياسين منصور النادي الأهلي عمرو أديب أسعار الفائدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025