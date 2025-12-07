أكد ياسين منصور، رجل الأعمال ونائب رئيس النادي الأهلي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن توقعاته بأن يصل معدل النمو إلى 5% في المستقبل القريب.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر" أن رفع أسعار الفائدة ساهم في تقليص التضخم بشكل كبير، وهو ما يمهد الطريق لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار منصور إلى ضرورة أن يتسارع البنك المركزي في خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الذي حدده البنك عند 7% يتسبب في تأكل المديونية.

وأكد أن مصر تواجه تحديات كبيرة في هذا الصدد، خاصة وأن المديونية الوطنية وصلت إلى 10.5 تريليون جنيه مصري، مما يستدعي سياسات نقدية أكثر مرونة لتحفيز الاقتصاد.

وأوضح نائب رئيس الأهلي أن الوضع الاقتصادي الحالي يختلف تمامًا عن السنوات الماضية، خاصة بعد تعرض مصر لسلسلة من الصدمات الخارجية.

وتابع: "تعرضنا لمشاكل ليس لنا دخل فيها، مثل الحرب الروسية - الأوكرانية التي أثرت بشدة على قطاع السياحة، وحرب غزة التي تسببت في انخفاض دخل قناة السويس بنسبة 70%".

وأكد أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي تدريجيًا رغم كل هذه التحديات، معربًا عن تفاؤله بمستقبل أفضل بفضل السياسات الاقتصادية الجديدة والعوامل الإيجابية التي بدأت تظهر على الساحة.