زلزال صدمات.. أزمات عاطفية ومفاجآت مالية تغير مصير 4 أبراج

كتبت- نرمين ضيف الله:

يبدو أن بعض الأبراج على موعد مع تغييرات كبيرة في حياتها، وذلك بفضل حدث كوني ضخم يُرتقب أن يترك تأثيره الكبير على الكثير من الناس.

هذا الحدث الكوني عبارة عن تلاقى كواكب متعددة أو تشكل زوايا معينة في الفضاء، تُعتقد هذه اللحظات الكونية أنها تضفي طاقة معينة على حياة الناس.

سيؤدي إلى صدامات عاطفية مفاجئة وتغيرات مالية مفاجئة، وفي الأيام القادمة، سيكون لبعض الأبراج نصيب كبير من هذه التغييرات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في الصفحات التالية نستعرض أبرز الأبراج الفلكية المعرضة لصدمات عاطفية وأزمات مالية، وفقا لموقع "indiatimes".