3 أبراج عواطفهم باردة وتصرفاتهم مريبة بالنسبة للآخرين

العذراء برج ترابي آخر يتميز بالميل إلى التحليل والتفكير الزائد، أصحاب هذا البرج يركزون على التفاصيل والكمال، وقد يجدون صعوبة في التعبير العفوي عن مشاعرهم لأنهم يميلون إلى تحليلها أولاً.

هذا التحفظ العاطفي قد يجعلهم يبدون غير مبالين أو باردين، أما تصرفاتهم فقد تُفسر على أنها مريبة بسبب ميولهم للانتقاد (حتى لأنفسهم) وقلقهم الزائد، مما قد يجعلهم يتصرفون بطرق حذرة جدًا أو غير متوقعة للآخرين الذين يبحثون عن ردود فعل أكثر بساطة.