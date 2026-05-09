شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا، بعدما لقي طفل مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد مستقلاً دراجته، ما أسفر عن وفاته في الحال.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بطفل خلال محاولته عبور شريط السكة الحديد بمدينة الأقصر. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

وبالفحص، تبين مصرع الطفل متأثرًا بإصاباته نتيجة قوة الاصطدام، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق. كما حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.