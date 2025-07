عريس يمزق فستان زفاف خطيبته.. والسبب مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

شهد متجر لفساتين الزفاف واقعة غريبة، حيث أقدم عريس على تمزيق فستان زفاف بسكين بعد خلاف حاد حول شروط الاسترجاع.

انتشر مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مظهرا لحظات الغضب التي سيطرت على العريس، وفقا لموقعي "news18" و"hindustantimes".

بداية الخلاف

بدأت القصة عندما أرادت العروس استبدال فستان الزفاف الذي دفع خطيبها سوميت ساياني ثمنه.

وفقًا للعروس، أخبرها صاحب المتجر في البداية بإمكانية استبدال الزي خلال شهر واحد، ومع ذلك، عند عودتها للمتجر، تراجع صاحب المتجر عن هذا الوعد، ما أدى إلى نشوب خلاف بينهما سرعان ما تصاعد إلى جدال حاد.

العريس يمزق الفستان ويهدد صاحب المتجر

بعد ساعات من الجدال الأول، اقتحم سوميت ساياني، خطيب العروس، المتجر وهو في حالة غضب شديد، وفقد أعصابه تماما، وأخرج سكينا من جيبه وبدأ بتمزيق فستان الزفاف داخل المتجر، مهددا صاحب المتجر بعبارة: "سأمزقكم هكذا إن لم تعيدوا لي نقودي".

تهديدات وبلاغ للشرطة

صرح صاحب المتجر للشرطة أن ساياني هدده بالتمزيق الجسدي، قائلا "سأمزقك مثل هذه التنورة" إذا لم يستجب لمطالبه.

وأضاف أن ساياني طالبه باسترداد المبلغ وهدد بتشويه سمعة المتجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زال التحقيق قائما.

