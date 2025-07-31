إعلان

عريس يمزق فستان زفاف خطيبته.. والسبب مفاجأة

08:30 م الخميس 31 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عريس يمزق فستان
  • عرض 3 صورة
    عريس يمزق فستان زفاف خطيبته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

شهد متجر لفساتين الزفاف واقعة غريبة، حيث أقدم عريس على تمزيق فستان زفاف بسكين بعد خلاف حاد حول شروط الاسترجاع.

انتشر مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مظهرا لحظات الغضب التي سيطرت على العريس، وفقا لموقعي "news18" و"hindustantimes".

بداية الخلاف

بدأت القصة عندما أرادت العروس استبدال فستان الزفاف الذي دفع خطيبها سوميت ساياني ثمنه.

وفقًا للعروس، أخبرها صاحب المتجر في البداية بإمكانية استبدال الزي خلال شهر واحد، ومع ذلك، عند عودتها للمتجر، تراجع صاحب المتجر عن هذا الوعد، ما أدى إلى نشوب خلاف بينهما سرعان ما تصاعد إلى جدال حاد.

العريس يمزق الفستان ويهدد صاحب المتجر

بعد ساعات من الجدال الأول، اقتحم سوميت ساياني، خطيب العروس، المتجر وهو في حالة غضب شديد، وفقد أعصابه تماما، وأخرج سكينا من جيبه وبدأ بتمزيق فستان الزفاف داخل المتجر، مهددا صاحب المتجر بعبارة: "سأمزقكم هكذا إن لم تعيدوا لي نقودي".

تهديدات وبلاغ للشرطة

صرح صاحب المتجر للشرطة أن ساياني هدده بالتمزيق الجسدي، قائلا "سأمزقك مثل هذه التنورة" إذا لم يستجب لمطالبه.

وأضاف أن ساياني طالبه باسترداد المبلغ وهدد بتشويه سمعة المتجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زال التحقيق قائما.

عريس يمزق فستان زفاف خطيبته منوعات وسائل التواصل الاجتماعي عريس حفل زفاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول حقيبة يد في التاريخ.. عمرها 4500 عام ومزينة بأسنان الكلاب

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان