أكتر برج بيكتم تعبه وبيضحك.. لكن جواه حاجات كتير- هل تعرفه؟

كتبت- نرمين ضيف الله

في أحيان كثيرة نجد شخصًا يبتسم ويضحك، بينما تنكشف ملامح تعب غير ظاهرة في أعماقه.

في علم الفلك، هناك أبراج مشهورة بقدرتها على قمع الأحاسيس الحقيقية خلف دعابة وسخرية، مما يجعل من يراهم يظنونهم دائمًا مرتاحين ممتعين.

نستعرض معًا أبرز هذه الأبراج، وفق "The Times of India".

الجوزاء

الجوزاء معروف بخفة ظله وسرعة بديهته، ويستخدم الفكاهة لتفادي المواقف الجدية خلف الضحكة تختبئ مشاعر قلق وعاطفة يجد صعوبة في التعبير عنها دون لجوء إلى السخرية الخفيفة أولًا.

القوس

يظهر القوس لأصدقاءه وكأنه البهجة متجسدة، لكنه في الداخل يصارع أفكارًا عميقة يستخدم الضحك والسخرية كدرع، إذ يخشَى أن يُظهر حزنه أو شعوره بالحزن، ويفضّل أن يجعل الألم يُسرد في نكات وليس في اعترافات.

الحوت

الحوت يفهم المشاعر بعمق، لكنه يفضل ألا يجعل الآخرين يعرفون مآسيه يستخدم الدعابة الخفيفة أو التهكم الذاتي لتخفيف وقع الداخل المؤلم، بينما ينتظر من يفهمه دون أن يسأل.