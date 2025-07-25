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"ما تثقش فيهم".. 4 أبراج تضحك في وشك وتلدغك من ضهرك

09:30 م الجمعة 25 يوليه 2025
"ما تثقش فيهم".. 4 أبراج تضحك في وشك وتلدغك من ضهرك

الأبراج الفلكية

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رغم ابتسامتهم الجذابة وقدرتهم العالية على كسب ثقة من حولهم، إلا أن بعض مواليد الأبراج قد يحملون وجهًا آخر خلف تلك الملامح الودودة.

وقال خبير الأبراج محمد صبحي، إن هناك 4 أبراج يعرف أصحابها بأنهم يجيدون فن التمثيل الاجتماعي، لكنهم في الواقع قد يتحينون الفرصة لتوجيه الطعنات من الخلف، على حد تعبيره.

وأوضح "صبحي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن هذه الأبراج قد تبدو في البداية مخلصة ومهتمة، لكنها في أوقات الخلاف أو عند شعورها بالتهديد، لا تتردد في كشف وجه آخر أكثر قسوة ومراوغة.

برج الدلو ما تثقش فيهم 4 أبراج تضحك في وشك وتلدغك من ضهرك

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