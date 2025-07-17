قبل المأذون.. كتاب جديد يكشف طريقك نحو حياة أسرية مستقرة

كشفت الدكتورة آمال ابراهيم استشاري العلاقات أسرية تفاصيل كتابها الجديد بعنوان "قبل المأذون"، الذي يعتبره خبراء مرشدا للعلاقات الأسرية قبل قرار الزواج وكذلك الطلاق.

وقالت الدكتورة آمال إن فكرة الكتاب جاءت من مبادرتي المجتمعية "رخصة القيادة الأسرية"، والتي كانت تهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج من خلال تدريب عملي على مفاهيم جوهرية منها كيف تختار؟ وكيف تفهم؟ وكيف تدير الخلاف؟ وكيف تبدأ علاقة مبنية على الوعي لا على الأمل فقط؟

وأضافت استشاري العلاقات الأسرية أنه على مدار 3 سنوات، كانت تجمع التساؤلات من المترددين على العيادة، وهو ما كشف لها عن مطالب الناس قبل كتب الكتاب.

ويتكون الكتاب الصادر عن دار سما للطباعة والنشر من 6 فصول أساسية منها تدريبات واختبارات تطبيقية، وهو رحلة من الداخل إلى الخارج من فهم الذات إلى اختيار الشريك.

يجيب الفصل الأول عن تساؤلات كيفية تغير معايير اختيار شريك الحياة؟ بعد دخول عصر السوشيال ميديا التي غيّرت شكل الحب والارتباط كما يجيب أيضا عن تساؤلات مثل هل نختار بصدق؟ ولا هناك حالة هروب من الوحدة؟

فيما يجيب الفصل الثاني عن فهم طبيعة الخلافات الأسرية والتي تعتبرها الدكتورة آمال ليست نهاية المطاف بل أحيانًا هي بداية الحياة الحقيقية بالإجابة عن تساؤلات لماذا نختلف؟ وكيف نتصالح بدون كسر الإرادة؟

ويفند الفصل الثالث أنواع الخلافات وأسبابها والبحث في خلفياتها والتي كثيرا ما تكون بسبب الخلفيات النفسية، والقيم، أو التربية والنشأة مع سرد بعض أشهر أنواع الصدام داخل البيوت.

كما يكشف الفصل الرابع في الكتاب عن فهم الذات من أول خطوة للحب الحقيقي لمعرفة النفس قبل الوقوع في الحب ويقدم معلومات تجعلك تقترب من ذاتك وجراحك واحتياجاتك قبل أن تنشغل بالآخرين.

بينما يشرح الفصل الخامس تفاصيل الشرارة الأولى لإشعال النار في لحظة صغيرة بين الزوجين بعد أن يصبح كل شيء ممكن وكيف كل شيء قابل للتغيير وهنا نستطيع أن نفهم ما الذي يتسبب في إشعال الخلاف فجأة وكيف يمكن اخماد تلك النيران.

أما الفصل السادس فيجيب عن سؤال متى نرفع الأعلام السوداء؟ وذلك لأن الاشارات الحمراء في العلاقة ليست واضحة دائما ويشرح الكتاب في هذا الفصل متى نكمل العلاقة ومتى ننهيها؟

وأخيرا يكشف الكتاب عن اختبارات وتمارين عملية تساعد كل شخص يقيم علاقته بصدق أوراق حوارية بين الشريكين لفتح المسكوت عنه من نصائح لإدارة النقاشات بوعي بدلا من الصراعات

جدير بالذكر أن مؤلفة الكتاب الدكتورة آمال إبراهيم هي رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية ورئيس أمانة الأسرة والطفل بحزب الإصلاح والنهضة وكذلك رئس لجنة المرأة بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وعضو مجلس علماء مصر.

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