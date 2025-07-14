3 عادات تسبب تلف الكبد.. تجنبها على الفور

كتب – سيد متولي

يؤدي الكبد إحدى أهم وظائف جسم الإنسان، وهي التخلص من السموم أثناء هضم الطعام، بالإضافة إلى تخزين العناصر الغذائية الأساسية والتحكم في عمليات الأيض، ورغم قدرة الكبد المذهلة على تطهير نفسه والشفاء الذاتي، إلا أنه قد يضعف مع مرور الوقت، يعتقد معظم الناس أن الكحول وحده هو الذي يسبب تلف الكبد، لكن هذا غير صحيح، إليك ثلاث عادات أخرى قد تُدمر كبدك.

الوجبات السريعة

تحظى الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المُصنّعة، مثل البسكويت، بشعبية كبيرة، نظرًا لسهولة تناولها وإدمانها، ومع ذلك، تحتوي معظم هذه الأطعمة على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية، بالإضافة إلى نسبة عالية من السكر والملح، ويتعرض الكبد لضغط كبير نتيجة تناول هذه الأطعمة بانتظام.

ولأن الكبد غير قادر على معالجة هذا الكم الهائل من المواد غير الصحية، فإنه يحوّل الاستهلاك المفرط للفركتوز إلى دهون، هذا التراكم للدهون داخل خلايا الكبد يتطور في النهاية إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) بعد فترة طويلة، مع مرور الوقت، يمكن أن يتحول مرض NAFLD إلى تليف الكبد، والذي قد يكون مميتًا، بحسب تايمز أوف إنديا.

يؤدي الجمع بين الدهون المتحولة والملح الزائد في الأطعمة السريعة إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين، ما يؤدي معًا إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض الكبد.

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة بانتظام، معرضون لخطر متزايد للإصابة بمشاكل طبية مرتبطة بالكبد.

يحتاج الكبد السليم إلى الحماية من خلال تقليل تناول الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المصنعة، اختر الحبوب الكاملة، إلى جانب الفواكه والخضراوات الطازجة، والبروتينات قليلة الدهون، كخيارات غذائية رئيسية.

تناول مسكنات الألم وبعض الأدوية دون حذر

غالبًا ما نعتمد على الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل الباراسيتامول ومضادات الالتهاب، لعلاج آلام العضلات والحمى، دون الحاجة إلى استشارة الطبيب، الإفراط في استخدام مسكنات الألم قد يؤدي إلى تلف الكبد على المدى الطويل، وهناك بيانات كافية تدعم ذلك.

يعمل الكبد كمصفاة للجسم، لتحليل جميع الأدوية، ومع ذلك، يُصاب بإرهاق شديد عند تناول كميات كبيرة من الأدوية، ما قد يؤدي إلى تلف خلايا الكبد، ما قد يؤدي إلى تسمم الكبد، ليس هذا فحسب، بل إن تناول كميات كبيرة من بعض المكملات العشبية إلى جانب الفيتامينات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الكبد.

الوزن الزائد

يزيد نمط الحياة الخامل والسمنة (وخاصةً دهون البطن) من احتمالية إصابتك بأمراض الكبد، يُصاب جسمك بمقاومة الأنسولين عند عدم ممارسة الرياضة أو زيادة الوزن، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون.

مع مرور الوقت، يُصاب الكبد بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، نتيجة تراكم الدهون فيه، يؤدي التراكم التدريجي للدهون في الكبد إلى التهاب أنسجة الكبد، يليه تليف الكبد وتليفه.

قد تُعيق هذه الحالات وظائف الكبد بشكل كبير، كما أن اتباع نمط حياة غير مستقر يزيد أيضًا من احتمالية إصابتك بمشاكل صحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، وكلها يمكن أن تؤثر سلبًا على الكبد.

كيفية حماية الكبد

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا: تناول الكثير من الفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة والبروتين.

قلل من تناول الوجبات السريعة والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المصنعة.

تناول الأدوية باعتدال: تناول مسكنات الألم أو المكملات الغذائية فقط تحت إشراف طبي.

حافظ على نشاطك: اختر أي تمرين يناسبك، مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو المشي، أو الجري، أو حتى ممارسة اليوجا، ولكن حافظ على المواظبة عليه.

حافظ على رطوبة جسمك: شرب كمية كافية من الماء يساعد الكبد على التخلص من السموم، اشرب من 8 إلى 10 أكواب يوميًا.

الإقلاع عن التدخين: يحتوي التدخين على سموم قد تضر الكبد بشكل غير مباشر. إذا كنت تدخن، فتوقف عنه اليوم.

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