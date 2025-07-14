علامات صامتة.. 7 أعراض تكشف سرطان المرارة مبكرا

كتبت- رودينا ضوه:

يعد سرطان المرارة من أنواع السرطان النادرة نسبيًا، لكنه في الوقت نفسه من أكثرها صعوبة في الاكتشاف المبكر، نظرًا لطبيعته الصامتة في المراحل الأولى، وغالبًا ما تنشأ الإصابة به نتيجة اضطرابات مستمرة في المرارة قد تمر دون أن يلاحظها المريض.

ما هي أعراض سرطان المرارة؟

تكمن خطورة هذا المرض في أن أعراضه غالبًا لا تظهر إلا في مراحل متقدمة، وعندما تظهر، تكون مشابهة لأعراض مشكلات صحية شائعة مثل حصوات المرارة أو انسداد القنوات الصفراوية، بحسب موقع Cleveland Clinic.

ومن أبرز الأعراض التي قد تدل على الإصابة:

ألم مستمر في الجزء العلوي من البطن

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

ظهور كتل في منطقة البطن

فقدان الوزن غير المبرر

الغثيان والقيء المتكرر

الشعور بالانتفاخ

ارتفاع في درجة الحرارة

كيف يحدث سرطان المرارة؟

ينشأ سرطان المرارة عندما تتحول الخلايا السليمة في بطانة المرارة إلى خلايا خبيثة تنمو وتتكاثر بشكل غير طبيعي وخارج عن السيطرة.

وتحدث هذه التحولات نتيجة طفرات في المادة الوراثية (DNA) داخل الخلية، وهي طفرات مكتسبة بمرور الوقت، وليست موروثة من الوالدين.

رغم ندرته، فإن الاكتشاف المبكر لسرطان المرارة يساعد في رفع معدلات الشفاء، لذا من المهم عدم إهمال الأعراض السابقة، خصوصًا في حال وجود تاريخ مرضي مرتبط بمشكلات المرارة.

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