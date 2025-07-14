بـ10 جنيهات.. حسام موافي يكشف عن تحليل بسيط قد ينقذ حياتك

كتبت – نرمين ضيف الله:

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أهمية الفحوصات الدورية البسيطة التي يغفل عنها كثيرون رغم قدرتها على الاكتشاف المبكر لمشكلات صحية خطيرة.

وأشار "موافي" خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" على قناة النهار، إلى تحليل بسيط يعرف بـتحليل "سرعة الترسيب"، وهو فحص دم روتيني يجرى في أغلب المعامل، وقد لا تتجاوز تكلفته 10 جنيهات، لكنه يحمل مؤشرات مهمة عن وجود اضطرابات في الجسم.

وأوضح أن هذا التحليل لا يُستخدم لتشخيص مرض بعينه، بل يُعد مؤشرًا عامًا على وجود التهابات أو اضطرابات صحية، حيث يقيس سرعة ترسيب كريات الدم الحمراء خلال ساعة واحدة، وكلما زادت هذه السرعة، دلّ ذلك على احتمال وجود مشكلة صحية تستدعي مزيدًا من الفحوصات.

ورغم بساطة التحليل، شدد الدكتور موافي على أنه لا يجب الاستهانة به، قائلًا: "الناس بتستهين بالتحليل ده، لكن أنا باعتبره من أهم الحاجات اللي تقدر تطمنك أو تنبهك لشيء مش مظبوط في جسمك.. هو مش تشخيص، لكنه مفتاح".

وأضاف أن كثيرًا من الأطباء يعتمدون على نتيجة هذا التحليل كخطوة أولى في تقييم حالة المريض، وقد تكون نتيجته سببًا في طلب فحوصات إضافية مثل الأشعة أو تحاليل المناعة.

كما أشار إلى دور التحليل في رصد أمراض المناعة الذاتية، التهابات المفاصل، وبعض أنواع الأورام، مؤكدًا أنه لا يُستخدم بمفرده لاتخاذ قرار طبي، بل يُكمل مجموعة من الفحوصات الأخرى.

واختتم الدكتور حسام موافي حديثه برسالة توعوية للجمهور، قال فيها: "ما تستناش العيان يقع عشان تبدأ تشوف.. اعمل تحليل سرعة الترسيب، مش هيكلفك كتير، بس ممكن ينقذك بدري".

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