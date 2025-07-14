جريئة وصادمة..15 صورة لـ أغرب إطلالات النجمات بأسبوع الموضة في باريس

كتبت- شيماء مرسي

شهد أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف وشتاء 2025-2026 حضورا لافتا للنجمات العالميات اللواتي حرصن على الظهور بإطلالات أنيقة، وبالرغم من ذلك، اختارت بعض النجمات الظهور بتصاميم غريبة وغير مألوفة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أغرب إطلالات النجمات، وفقا لـ "bbc" و "tomandlorenzo".

كاردي بى

أطلت المطربة الأمريكية كاردي بي بفستان ضيق باللون الأسود مصنوع من قماش المخمل، والجزء العلوي من التصميم مزين بالكامل بخيوط طويلة من الخرز أو اللؤلؤ المتدلي.

ونسقت مع إطلالتها قفازات سوداء طويلة ولامعة من قماش الساتان أو الجلد اللامع.

ليزا رينا

ظهرت الممثلة والمذيعة الأمريكية ليزا بفستان غريب باللون الأزرق يبدو وكأنه ملفوف حول جسدها بطريقة غير تقليدية ويتميز بأكمام واسعة.

فانيسا كيربي

تألقت الممثلة البريطانية بفستان ميدي بدون حمالات باللون الأزرق الفاتح يتميز أنه مصمم بالكامل من خيوط رفيعة متدلية واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

جوليا جارنر

ارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية جوليا جارنر بفستان يجمع بين اللمعان والشفافية مستوحاة من الساري الهندي باللون الفضي مغطى بالكامل بالكريستال ويتميز بجزء طويل يلتف حول جسدها وينسدل من الكتف.

ليلى بن خليفة

أطلت عارضة الأزياء والنجمة التونسية ليلى بن خليفة بفستان طويل باللون الأسود يتميز بكتفين بارزتين و ياقة على شكل حرف V والجزء السفلي يبدو كـ "بيبلوم" (peplum) منتفخ، مما يحدد الخصر بشكل واضح، كما أنه مزينا بشراشيب كثيفة وطويلة تنسدل من الجزء العلوي.