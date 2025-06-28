أب لـ100 طفل في 12 دولة.. من هو الملياردير الخفي بافل دوروف؟

في تصريح غير متوقع، كشف بافل دوروف، مؤسس تطبيق "تيليجرام" وأحد أبرز رجال التكنولوجيا في العالم، عن كونه أبا لأكثر من 100 طفل موزعين على 12 دولة، مؤكدا أنهم جميعا سيشاركون في ثروته المقدرة بـ13.9 مليار دولار.

وجاءت تصريحات دوروف، البالغ من العمر 40 عاما، خلال مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية نشرت الجمعة الماضي.

وأشار إلى أنه الأب القانوني لـ6 أطفال أنجبهم من ثلاث نساء ارتبط بهن في السابق، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن معظم أبنائه ولدوا عن طريق التبرع بالحيوانات المنوية قبل نحو 15 عاما لصالح عيادة متخصصة أبلغته لاحقا بأن عدد الأطفال الناتجين عن هذه التبرعات تجاوز المئة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأكد رجل الأعمال الروسي – الحاصل على الجنسيتين الفرنسية وجنسية سانت كيتس ونيفيس – أن جميع أبنائه سيتمتعون بحقوق متساوية، معبرا عن أمله في ألا يتفرقوا بعد وفاته.

وتأتي هذه التصريحات بعد عام من الجدل الذي أثارته شريكته السابقة، إيرينا بولغار، والتي اتهمته بوقف النفقة عن أطفالهما الثلاثة، مدعية أنه اعتدى جسديا على أحدهم.

وقدمت بولجار شكوى ضده في مارس 2023 أمام محكمة في جنيف بسويسرا، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ويعرف دوروف، الذي أسس منصة "تيليجرام" عام 2013 بمشاركة شقيقه، بميوله الشديدة إلى الخصوصية والابتعاد عن الأضواء.

من هو الملياردير بافل دوروف؟

بافيل فاليريفيتش دوروف واحدا من أبرز رواد التكنولوجيا في العالم، وقد لقب بـ"مارك زوكربيرج الروسي" نظرا لمسيرته المبهرة في عالم شبكات التواصل.

ولد في 10 أكتوبر 1984، واستطاع أن يبني إمبراطورية رقمية تعرف اليوم باسم "تيليجرام"، أحد أشهر تطبيقات المراسلة الفورية عالميا.

زبدأت شهرة دوروف من خلال تأسيسه لمنصة "فكونتاكتي" النسخة الروسية الأشهر من "فيسبوك"، والتي حققت رواجا واسعا داخل روسيا وخارجها، إلا أن ذروة إنجازاته جاءت في عام 2013، حين أطلق تطبيق "تيليجرام"، الذي يعد اليوم منصة حيوية لملايين المستخدمين حول العالم، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتقدر ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، ما يضعه ضمن قائمة أغنى 150 شخصية على مستوى العالم، بحسب تصنيف مجلة "فوربس".

اقرأ أيضا:

احذر استخدام الهاتف قبل النوم.. 6 آثار خطيرة على دماغك ونفسيتك

منتشرة في الأسواق.. فاكهة تكافح الخلايا السرطانية وتفتت حصوات الكلى

أمريكي يفسخ خطبته ليتقدّم لروبوت.. "وقعت في حبها"

أصغر مليارديرة عصامية في العالم.. 25 صورة ومعلومات لا تعرفها عن لوسي جو

ما السبب الحقيقي وراء اختراع العجلة قبل 6 آلاف سنة؟ (صور)