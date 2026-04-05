هل بدأ ميزان القوى الاقتصادية العالمية في التحول؟ محمد العريان يجيب

طرح محمد العريان، الرئيس السابق لكلية كوينز في كامبريدج، تساؤلا حول ما إذا كان ميزان القوى الاقتصادية العالمية قد بدأ بالفعل في التحول.

وأوضح العريان، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الولايات المتحدة اعتادت التقليل من أهمية تشكّل كتلة مؤثرة من "القوى المتوسطة"، إذ كان تركيزها ينصب غالبًا على مجموعة "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة.

كندا وفرنسا يتبنيان نمطا مختلفا

وأشار إلى أن واشنطن تواجه حاليًا نمطًا مختلفًا من التحركات، تتبناه دول مثل كندا وفرنسا بشكل صريح، في إطار رد فعل — وإن لم يكن الوحيد — على طريقة إدارة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع انخراط متزايد من جانب المملكة المتحدة في هذا الاتجاه.

وأضاف العريان أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على مدى قدرة هذه التحركات على اكتساب زخم واسع، إلا أنها تظل جديرة بالمتابعة نظرًا لما قد تحمله من تأثيرات عميقة وطويلة الأمد على توازن القوى الاقتصادية عالميًا.

العالم في مواجهة صدمة أعمق من الصراع

وحذر محمد العريان في وقت سابق من حجم التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن العالم قد يكون بصدد مواجهة "صدمة" أعمق بكثير مما يبدو حتى الآن.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطرًا اقتصاديًا مستمرًا نتيجة الحرب على إيران.

وقال إن "ما يبدأ كمشكلة "تكلفة معيشة" (صدمة أسعار الطاقة)، إذا استمر، قد يتحول إلى مشكلة "تراجع عدد المشترين" (صدمة طلب)، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة".