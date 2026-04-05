وزير الاتصالات: مصر تقفز للمركز التاسع عالميا بالعمل الحر

قال رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أكثر من 29 ألف متدرب حصلوا على فرص عمل عبر منصات العمل الحر، في وقت تجاوز فيه عدد حسابات المهنيين المستقلين المصريين 850 ألف حساب، وهو ما جعل مصر تشغل المركز التاسع عالميا بعد أن كانت في المركز الخامس عشر منذ بضع سنوات.

وأضاف في بيان للوزارة اليوم أن آلاف الطلاب شاركوا في مسابقات دولية وحقق 36% منهم مراكز متقدمة، مع نسب توظيف تتجاوز 85% في معظم مسارات المبادرات وتصل إلى 100% في بعض الدفعات، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً حقيقياً في عقلية الشباب من انتظار الفرصة إلى صناعتها، ومن اكتساب المعرفة إلى تحويلها لعمل تطبيقي ملموس، ومن العمل المحلي إلى المنافسة العالمية.

جتء ذلك خلال فعاليات حفل تخريج دفعات جديدة من مبادرات "أجيال مصر الرقمية" لعام 2025، التي أطلقتها الوزارة بهدف بناء قاعدة واسعة من الكفاءات الرقمية المؤهلة القادرة على قيادة مسارات التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

156 ألف متدرب خلال عام 2025

وبحسب بيان الوزارة اليوم، قد تم تدريب وتأهيل أكثر من 156 ألف متدرب خلال عام 2025 فقط، عبر منظومة متكاملة تغطي مختلف المراحل العمرية من خلال أربع مبادرات رئيسية، هي: "براعم مصر الرقمية"، و"أشبال مصر الرقمية"، و"رواد مصر الرقمية"، و"بناة مصر الرقمية"، ليصل بذلك إجمالي من تم تدريبهم منذ إطلاق المبادرات وحتى نهاية عام 2025 إلى نحو 277 ألف متدرب ومتدربة.

وبالتزامن مع الحفل الرئيسي، تم تنظيم احتفالات تخريج عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمجموعات من المتدربين في مبادرات "أجيال مصر الرقمية" بجميع محافظات الجمهورية.

وتُعد مبادرات "أجيال مصر الرقمية" إحدى الركائز التنفيذية الداعمة لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية.

وقد تضمنت أبرز نتائج المبادرات خلال عام 2025 تدريب وتأهيل نحو 70 ألف طالب من المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة 'براعم مصر الرقمية"، التي تهدف إلى تنمية الوعي التكنولوجي المبكر وبناء مهارات التفكير الرقمي.

كما قدمت مبادرة "أشبال مصر الرقمية" برامج تدريبية لنحو 62 ألف طالب من المرحلتين الإعدادية والثانوية، بهدف تحويل الاهتمام بالتكنولوجيا إلى مهارات تطبيقية متقدم.