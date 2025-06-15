خسائر مالية وتحديات.. عبير فؤاد تحذر من حدث فلكي خطير

كتبت- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد، مؤخرا من حدث فلكي مهم يحمل تأثيرات خطيرة، وهو اكتمال قمر الورد، وذلك عندما يكون القمر عند الدرجة 20 من برج القوس.

يُعرف اكتمال القمر في شهر يونيو باسم "قمر الورد"، نسبة إلى تفتح الزهور في أوروبا خلال هذا الوقت من العام.

اقترانات وتأثيرات كوكبية معقدة

أوضحت خبيرة الأبراج لـ"مصراوي" أن اكتمال قمر الورد يأتي هذا العام مصحوبا بشبه اقتران بين كوكبي زحل ونبتون.

وتزداد خطورة هذا الاقتران بسبب وجود مربع فلكي بين كوكب المشتري وزحل في الخامس عشر من يونيو، يليه مربع آخر بين المشتري ونبتون في التاسع عشر من يونيو.

هذه التكوينات الفلكية تضاعف من التأثير السلبي لاقتران زحل ونبتون، ما يشير إلى احتمالية وقوع أحداث مقلقة في الأيام القادمة.

توقعات بتحديات مجتمعية واقتصادية

وتابعت أن الشعوب التي تعاني من سلب أراضيها تواجه مستويات قصوى من الخوف والقلق واليأس، ويعود هذا الشعور المتفاقم إلى عدة عوامل، مثل النزاعات، ارتفاع تكاليف المعيشة، واضطهاد الأقليات.

كما أشارت إلى أن ستتفاقم أزمة الثقة في مجالات الأعمال والسياسة والمجتمع، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية، وخيبة أمل، وقد يُجبر الأفراد على تقديم تضحيات كبيرة لمواجهة هذه التحديات.