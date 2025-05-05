قريبًا.. "ووكمان" برنامج جديد لمصراوي تقدمه بسمة السباعي

يُطلق موقع مصراوي خلال أيام برنامجًا جديدًا بعنوان "ووكمان"، من تقديم الكاتبة وصانعة المحتوى بسمة السباعي، وتطرح من خلاله مختلف القضايا الحياتية التي تمس واقع الناس اليومي، بأسلوب يجمع بين العمق والبساطة.

يمثل البرنامج امتدادًا طبيعيًا لما تقدمه السباعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلقى منشوراتها ومحتواها الاجتماعي التوعوي تفاعلًا لافتًا، يعكس احتياج الجمهور لهذا النوع من الطروحات الواقعية والقريبة من الناس.

"ووكمان" يأتي في إطار تجربة إعلامية جديدة تفتح بابًا للنقاش حول سلوكيات وقضايا نعيشها يوميًا.

بسمة السباعي هي كاتبة وصانعة محتوى، عُرفت بأسلوبها الصادق والبسيط في تناول القضايا الاجتماعية، وقدّمت عددًا من الكتب والمقالات التي لاقت صدى واسعًا بين القراء.



ترقبوا العرض الأول لبرنامج "ووكمان" على منصات مصراوي خلال الأيام المقبلة.