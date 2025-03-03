6 ألعاب رياضية مارسها الفراعنة قبل آلاف السنين.. كانوا حريفة (صور)

كتبت- أسماء العمدة:

كان قدماء المصريين يعشقون الرياضة بقدر ما كانوا يعشقون بناء الأهرامات وتزيين المقابر، فبين جدران المعابد والمقابر، وُجدت دلائل قاطعة على اهتمامهم باللياقة البدنية وممارسة الألعاب الرياضية، حسبما أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات.

6 حقائق مثيرة عن الرياضة في عهد الفراعنة

وأضاف "عامر" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ المصريين القدماء عرفوا رياضة الملاكمة، وكانوا أول من مارسوها لإعداد الشباب للدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى أنه يظهر في مقبرة "خرو إف" بالأقصر منظر يمثل رياضة الملاكمة، وهناك مشاهد أخرى تظهر أزواجًا من الملاكمين يمارسون هذه الرياضة، كما توجد مناظر خاصة بهذه اللعبة في مقبرة "مري رع" في المنيا.

مصارعة الرجال المحترفين

وأوضح الخبير الآثري أن رياضة المصارعة كانت أحد الأنشطة المنتشرة لدى قدماء المصريين، فيما تظهر مناظر في مقبرة "بتاح حتب" بسقارة تصور المصارعة بين الصبيان، وهي أقدم صورة لرياضة المصارعة من الأسرة الخامسة، كما صورت مناظر أخرى تمثل رياضة المصارعة بين الرجال المحترفين في وضعيات متنوعة على جدران مقبرة الأمير "باقت" ببني حسن بالمنيا.

لعبة الجمباز

وأشار أحمد عامر إلى أنّ مصر القديمة تعتبر من أوائل الحضارات التي وضعت أصول ألعاب الجمباز. تظهر المناظر العديد من الأوضاع الدقيقة لهذه الرياضة في مقبرة "باقت" ببني حسن بالمنيا، كما كانت المرأة المصرية القديمة أولى نساء العالم في ممارسة الجمباز، وقد تم تصويرها في مناظر تمارس هذه الرياضة بمصاحبة الموسيقى.

وأردف "عامر" أن لاعبي الجمباز في مصر القديمة كانوا يؤدون الوثبة المتتالية بدون لمس الأرض برؤوسهم، وكانوا يؤدون لفة كاملة في الهواء، وفي نهاية التدريب، كان اللاعبون يقفون بشكل مستقيم، حيث كان الجمباز يتطلب مرونة عالية، كما يظهر في مناظر خاصة لهذه الرياضة.

مبارزة بالسيف

وبيّن المتخصص في علم المصريات أنّ المبارزة بالسيف، المعروفة بالشيش في الوقت الحالي، تعتبر لعبة مصرية خالصة، وكان المصريون القدماء أول من مارسوها وابتكروا لها أدواتها وأقنعة لحماية الوجه، فيما ظهرت أول مباراة للمبارزة في نقوش معبد بمدينة "هابو" بالأقصر من عهد الملك "رمسيس الثالث"، حيث يظهر المبارزان وهما ممسكان بأسلحة مغطاة عند طرفها ومرتديين أقنعة لحماية الوجه تشبه إلى حد بعيد الأقنعة الحديثة.

لعبة الرماية

وقال الدكتور أحمد عامر إن المصريين القدماء أعطوا اهتمامًا كبيرًا لرياضة الرماية كوسيلة لتدريب الشباب على الدفاع عن الوطن ضد الغزاة، وكانت هذه الرياضة أيضًا إحدى الأنشطة المفضلة لدى ملوك مصر القديمة، فيما تظهر العديد من النقوش في الآثار المصرية رياضة الرماية، ومنها منظر من معبد "سيتي الأول" بأبيدوس، وكذلك صور لعدة رماة يتدربون على استخدام القوس والسهم.

الفروسية ورفع الأثقال

وأضاف "عامر" أن الفروسية انتقلت من عالم الحرب إلى عالم الرياضة، حيث كان المصريون القدماء ينظمون سباقات للخيول بين الشباب الذين تمكنوا من البقاء على ظهر الخيول والتحكم فيها بدون سرج، وكانت لعبة رفع الأثقال واحدة من الرياضات المعروفة لدى قدماء المصريين، إذ كانوا يحاولون رفع كيس من الرمل باستخدام يد واحدة (رفعة النطر) والاحتفاظ به في وضع شبه مستقيم لفترة قصيرة.

الفتيات يمارسن الرياضة

واختتم الخبير الآثري بالإشارة إلى أن اللعب بالكرة كان معروفًا في مصر القديمة، حيث ابتكر المصريون القدماء كرة اليد ويمارسونها لأول مرة في تاريخ البشرية، فيما تظهر العديد من المناظر التي تمثل هذه اللعبة على جدران مقابر "بني حسن" بالمنيا، كما توجد رسومات لها في مقابر سقارة يعود تاريخها إلى خمسة آلاف سنة، وكانت الكرة مصنوعة من الجلد المحشو بألياف النباتات والقش أو من نبات البردي، مما يجعلها أخف وأكثر قدرة على التحمل.