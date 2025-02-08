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توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الثور 8-2: تجنب اتخاذ القرارات المتهورة

12:20 ص السبت 08 فبراير 2025

برج الثور

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اليوم هو يوم مناسب للتروي والتفكير قبل اتخاذ أي قرارات مهمة، خاصة على الصعيد المهني. تأكد من أخذ الوقت الكافي للتفكير في خياراتك، وابحث عن فرص عمل تتناسب مع احتياجاتك.

التوقعات المهنية لبرج الثور
تشعر برغبة قوية في تغيير مجالك المهني أو البحث عن فرص عمل جديدة، لذا حاول التأنّي واتخاذ قرارات مدروسة.

التوقعات العاطفية لبرج الثور
اليوم ليس مناسبًا للاندفاع في العلاقات. حاول أن تدع الأمور تسير بشكل طبيعي ودون استعجال.

التوقعات المالية لبرج الثور
تشعر بعاطفة تجاه المال، لكنك قد تشعر ببعض المخاوف المالية. حاول توخي الحذر عند اتخاذ أي قرارات مالية.

برج الثور الأبراج
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