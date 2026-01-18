أثار ما يعرف بـ"تحدي الماء المغلي" موجة واسعة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشاره بين المراهقين تحت لافتة "إثبات الصداقة"، في مشاهد صادمة تظهر سكب ماء مغلي على أيدي أصدقاء متشابكة لاختبار قوة العلاقة بينهم.

وتحول "الترند" سريعا من محتوى استعراضي إلى سلوك بالغ الخطورة، بعدما أسفر عن إصابات بحروق شديدة وتشوهات دائمة لدى عدد من المشاركين، وسط تحذيرات طبية مشددة من تداعياته الصحية، واعتباره سلوكا عنيفا يفتقر إلى الحد الأدنى من الوعي والمسؤولية.

وبحسب صحيفة cbsnews، بدأ التحدي في الولايات المتحدة قبل أن يمتد إلى دول أخرى، بينها بلدان عربية، حيث يقوم على سكب الماء المغلي أو المشروبات شديدة السخونة، مثل الشاي والقهوة، على يدي شخصين متشابكتين، بزعم إثبات "الوفاء" وتحمل الألم من أجل الصديق، فيما يوصم من يسحب يده بـ"الخيانة" أو عدم الإخلاص للعلاقة.

ولم يقتصر الأمر على فئة المراهقين، إذ تم إشراك أطفال في هذا التحدي، ما أدى إلى إصابات مأساوية بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، استدعت نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج العاجل.

وفي حادثة موثقة بمدينة لانكستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، قام صبي يبلغ من العمر 12 عاما بإسقاط ماء مغلي على شقيقه البالغ 9 سنوات أثناء نومه، ضمن ما يعرف بتحدي سكب الماء الساخن على شخص آخر لبثه على الإنترنت، ما أدى إلى حروق خطيرة في الرقبة والصدر وإدخاله إلى مركز متخصص للعلاج. ووجهت السلطات للفتى تهمة الاعتداء المشدد وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ولا تقتصر الحوادث على هذه الواقعة، فقد نشرت تقارير في الولايات المتحدة عن مراهق تعرض لحروق من الدرجة الثانية على الوجه والصدر والظهر بعد أن سكب عليه أصدقاء ماء مغليا كجزء من "التحدي"، واحتاج إلى العلاج في المستشفى لأكثر من أسبوع، بينما حذر الأطباء من أن هذه الإصابة قد تترك تشوهات دائمة أو حتى تؤدي إلى إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة، وفقا لموقع wgal.

الحوادث المسجلة تشمل أيضا حوادث وفقدان حياة طفل في فلوريدا بعد محاولة شرب الماء المغلي خلال التحدي.

في المقابل، أطلقت مؤسسات طبية وتحذيرات صحية دولية تنبيهات عاجلة بشأن خطورة هذه الممارسات، مؤكدة أن الحروق العميقة الناتجة عنها قد تتسبب في التهابات بكتيرية خطيرة، وتلف الأعصاب السطحية، وقد تصل في بعض الحالات إلى الحاجة لإجراء عمليات ترقيع وزراعة جلد، مع ما تتركه من ندوب وتشوهات دائمة تلازم المصابين مدى الحياة.