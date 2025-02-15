"أفضل قرار في حياتي".. عروس تترك خطيبها يوم زفافها وتكشف السر

كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، قررت عروس التخلي عن خطيبها يوم زفافهما، لكنها قالت إن ذلك كان "أفضل قرار" اتخذته على الإطلاق - على الرغم من أنها كانت "خائفة" من أن الجميع سيكرهونها.

وبحسب ديلي ميل، كان من المقرر أن تتزوج أليكسيس سايا من شريكها السابق في هنتنجتون بولاية إنديانا بالولايات المتحدة، لكنها اتخذت الخيار "الصعب" بالمغادرة في صباح يوم زفافهما.

والتقى الزوجان لأول مرة في المدرسة الثانوية ولديهما طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، كانت علاقتهما فاترة لسنوات، مع بقاء أليكسيس في العلاقة على الرغم من علمها بأنها "غير سعيدة".

وعلى الرغم من أنها لم يكن لديها عمل وكانت تواجه خطر أن تصبح أما عزباء، استيقظت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما يوم زفافها وقررت إلغاء احتفال الزواج الذي دفعت والدتها 32800 جنيه إسترليني مقابله.

وأكدت أليكسيس أنها اتصلت بعريسها في يوم الزفاف، وقالت: "لا يمكننا الزواج اليوم"، وشاركت الممرضة الطالبة صورة من يوم زفافها مقارنة بصورة حالية، والتي انتشرت على نطاق واسع منذ ذلك الحين وحققت 144100 مشاهدة، على تطبيق تيك توك.

وتظهر إحدى الصور أليكسيس، وهي تبكي، وتحمل عنوان: "اليوم الذي تركت فيه خطيبي في يوم زفافنا"، مضيفة: "بكيت طوال ذلك اليوم، كان الأمر مروعا، لقد تحملت الأمر أكثر منه، أنت تتخلى عن كل ما تعرفه، كنت أما في المنزل في ذلك الوقت لذلك لم يكن لدي أي شيء، لم يكن لدي وظيفة، ولم يكن لدي مال خاص بي، كان كل شيء له".

وأخذت أليكسيس ابنتها "أفييل" مباشرة إلى منزل والدتها قبل العودة إلى شقتها القديمة، وبينما دخلت في حالة سيئة بعد الزفاف، فهي تعتقد الآن أنه كان أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.

وقالت أليكسيس: "بعد أن تمنيت أن أمضي قدما في الأمر، أتذكر أنني فكرت، كانت الساعة حوالي الساعة 3 مساءً، سأكون متزوجة بالفعل الآن، لقد دخلت وضعا سيئا حقا بعد الزفاف، لم أصدق أنني اتخذت القرار بالفعل، لقد ندمت عليه بشدة لفترة من الوقت، وثم وصل الأمر إلى نقطة كنت سعيدة لأنني فعلت ذلك، كنت أعلم أنني لم أكن سعيدة في العلاقة وحاولت دائما أن أجعل نفسي جيدة لأني أحببته، لكني لم أشعر بالسعادة".

وأضافت: "وجدت طريقة للتكيف مع الأمر والتعامل معها بشكل أفضل، لكنني أعتقد أنه كان القرار الأفضل لي وابنتي، حتى لو كان صعبا، وابنتي هي السبب الأكبر وراء رحيلي، في كل مرة أراها فيها، يكون ذلك تذكيرا لسبب رحيلي".

وتقول عن شريكها السابق: " كنت معه أفكر فقط في الأوقات الجيدة ثم عشنا علاقة متقطعة لسنوات، وكنت أراه مرة أخرى فيذكرني ذلك بكل الذكريات السيئة".

وقالت أليكسيس: "عندما تتخذ قرارات مثل هذه، تعتقد أن الجميع سيكرهونك، هذا ما شعرت به، اعتقدت أنني سأخسر والدتي لأنها دفعت تكاليف الزفاف، كنت مرعوبة، أشعر أن الناس يعتقدون أنه لمجرد أنني قلت إنني غادرت يوم زفافي لا بد أنها لا تهتم أو لا تستطيع فعل أي شيء، أنصح أي شخص أنه إذا كان لديك سؤال حول ما إذا كان يجب عليك إنهاء علاقتك أو زفافك، فيجب عليك ذلك، وربما تعود ولكن قد لا تفعل وقد يكون هذا أفضل قرار تتخذه على الإطلاق".

وأشاد العديد من المستخدمين بأليكسيس في التعليقات، وقال أحد مستخدمي تيك توك: "أنت شجاعة للغاية، لن يفعل أي شخص هذا حتى لو شعر بذلك"، وأضاف آخر: "تهانينا على اختيار نفسك في المقام الأول"، وقال ثالث: "لا بد أن الأمر كان صعبًا للغاية".

في الوقت نفسه، انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أليكسيس لانتظارها حتى يوم الزفاف، قال أحدهم: لماذا يوم الزفاف؟"، وتساءل آخر: "لماذا ينتظر الناس دائمًا يوم الزفاف؟ هذا أمر مخيف للغاية".

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