"القاتل الصامت".. كيف يؤثر الاستحمام بالماء الساخن على ضغط الدم؟

كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تصيب الملايين في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما يطلق عليه اسم "القاتل الصامت" بسبب عدم وجود أعراض ملحوظة.

لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، إدارة خيارات نمط حياتهم بعناية.

ما تأثير الاستحمام بالماء الدافئ على ضغط الدم؟

تتسبب الحرارة في تمدد الأوعية الدموية في الجلد، ونتيجة لذلك، تنخفض مقاومة الأوعية الدموية الطرفية وينخفض ضغط الدم، ويحاول القلب التعويض عن طريق الضخ بقوة أكبر وأسرع.

ويؤدي هذا إلى إجهاد القلب والدوار، وفي الحالات الشديدة الإغماء.

لذا يجب على مرضى الضغط استشارة الطبيب لتحديد أيهما أفضل لحالتك الاستحمام بالماء الساخن أم البارد، وفقا لموقع "هيلث".

أضرار أخرى للاستحمام بالماء الساخن:

-الحروق وإصابات الجلد وتهيج الجروح المفتوحة على الجلد والحكة.

-الدوخة وضعف التوازن، وهذا قد يؤثر على قدرة الشخص على الخروج بأمان من المرحاض.

-فقدان حرارة الجسم، فعندما يكون الجلد في الماء الساخن لا يستطيع تبديد الحرارة بشكل كاف، ونتيجة لذلك ، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم خاصة إذا كان الماء ساخنا جدا.

-يعاني بعض الأشخاص من الغثيان بعد الاستحمام الساخن وذلك بسبب التغيرات في تدفق الدم إلى الدماغ.

-يمكن أن يسبب الاستحمام بالماء الساخن في الإصابة بالتسمم أثناء الاستحمام.

اقرأ أيضا:

سر جمال صابرين.. كيف تؤثر الكوارع على البشرة والوزن؟

"القاتل الصامت".. 8 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان القنوات الصفراوية

رحلة الموت السريع.. أخطر 5 طرق في العالم

ما سر خدش القطط لأثاث المنزل؟.. 3 أسباب غير متوقعة

النحس وراهم.. 4 أبراج ستواجه أزمة صحية خلال الفترة القادمة