"نجاح وفلوس".. كيف يؤثر رش العطور على طاقتك الروحية؟

كتبت- شيماء مرسي:

العطر ليس مجرد رائحة نستخدمها لتعطير أنفسنا، ولكنه قد يعبر عن شخصيتنا ومشاعرنا وأفكارنا.

وقالت خبيرة طاقة المكان مها العطار، إنّ الاهتمام بالجسد خطوة أساسية نحو تحقيق الطاقة الإيجابية.

وأضافت "مها" خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "رائحة الجسم الكريهة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على طاقة الشخص وحياته الاجتماعية وتجلب الفقر والمشكلات".

وتابعت: "يجب الاعتناء والاستحمام والنظافة الشخصية ووضع العطور المناسبة على الملابس".

وأوضحت: "ينبغي تجنب استخدام مزيل عرق كيميائي وبدلا من ذلك استخدام حجر الشبه الموجود عند العطار".

وأشارت خبيرة الطاقة إلى أن الرائحة الجميلة للجسم يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على جوانب مختلفة من حياة الشخص، وقد تسهم في تحقيق الثقة بالنفس، والقبول الاجتماعي، والطاقة الإيجابية، والنجاح المالي.

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