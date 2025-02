جمال مطلق.. امرأة ترصد حيوانا نادرا وسط الثلوج (فيديو)

كتب – سيد متولي

تحولت رحلة روتينية لامرأة إلى تجربة فريدة من نوعها، عندما رأت غزالًا مهقًا نادرًا يقف في الثلج بالقرب من غابة، إذ أذهلتها هذه المشاهد، فشاركت مقطع فيديو للمخلوق المهيب انتشر بسرعة كبيرة.

وتعتبر الغزلان البيضاء نادرة، ويعتقد علماء أنها تمثل حالة واحدة فقط من بين كل 100 ألف ولادة، ما ينتج عنه فراء أبيض نقي وعيون وردية مميزة.

ويقول علماء، إن الغزلان المصابة بمرض المهق بسبب غياب الميلانين، نادرا ما تعيش أكثر من عام واحد، إذ أن مظهرها المذهل يفرض عليها تحديات البقاء، إذ تعاني الغزلان البيضاء من ضعف البصر وتفتقر إلى التمويه الطبيعي، ما يجعلها فريسة سهلة للحيوانات المفترسة.

وفقًا لمجلة NATURE ، يؤثر مرض المهق- وهو حالة وراثية منفصلة - على حوالي 1% من الغزلان ذات الذيل الأبيض، يمكن أن يكون لهذه الغزلان درجات متفاوتة من اللون الأبيض للفراء، ما يؤدي غالبًا إلى علامات فريدة، بعضها أبيض تمامًا، بينما يُظهر البعض الآخر، المعروف باسم الغزلان المرقطة، مزيجًا من اللون البني والأبيض.

وبحسب NDTV، شاركت المرأة فيديو للغزال على منصة "إكس"، وعلقت: "شاهدت غزالاً مهقا نادرا يقف برشاقة في الثلج بالقرب من غابة".

وسرعان ما حقق الفيديو انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المستخدمين: "أحد أجمل الحيوانات التي رأيتها على الإطلاق!!"، وآخر أردف معلقاً: "يمتزج الغزال بالتأكيد مع المناظر الطبيعية الثلجية".

ويجعل اللون الأبيض لهذا النوع من الغزلان مسألة التمويه أثناء الاختباء من الحيوانات المفترسة صعبة باستثناء موسم تساقط الثلوج.

وانتشر الفيديو، الذي يبدو وكأنه مستوحى مباشرة من قصة خيالية، على تيك توك وأعيد نشره لاحقًا على إكس. وكتبت على TikTok: "إنها مذهلة، يمكنك معرفة أن هذا الغزال مهق حقيقي من خلال عينيها الورديتين، إنها لا تبدو حقيقية حتى".

ولم يتمكن المشاهدون من تصديق أعينهم، وعلق أحد الأشخاص قائلاً: "في الثواني القليلة الأولى، اعتقدت أنها منحوتة من الثلج لغزال".

A rare majestic white deer among the winter snow Albino deer occur an average of 1 out of 30,000 births 🌧🦌. #deer #wildlife #nature#animals #wildlifephotography pic.twitter.com/xKfzCI2Kla