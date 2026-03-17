الشروط والإجراءات... دليل شامل لاستخراج بدل فاقد جواز السفر 2026

شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين بمعرفة الطرق الميسرة للحصول على الوثائق الرسمية في حالات فقدانها مثل جواز السفر.

ويُعد استخراج بدل فاقد لجواز السفر 2026 من الخدمات التي يسعى الكثيرون للتعرف على خطواتها بشكل واضح وسريع، حيث تعمل الجهات المختصة على توفير إجراءات مبسطة تُمكن الأفراد من استعادة وثائقهم بسهولة، سواء من خلال المكاتب الرسمية أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.

خطوات استخراج بدل فاقد جواز سفر

وتكمن أهمية هذه الخدمة في كون جواز السفر وثيقة أساسية لا غنى عنها في التنقل والسفر خارج البلاد، مما يجعل فقدانه أمرًا يتطلب سرعة التصرف لتجنب أي تعطيل للمصالح الشخصية أو المهنية.

لذا، تحرص الجهات المعنية على توضيح الإجراءات المطلوبة والأوراق اللازمة لضمان إنجاز الطلب في أقصر وقت ممكن وبأقل مجهود.

وفيما يلي شروط وإجراءات استخراج بدل فاقد جواز سفر 2026:

- يجب حضور صاحب المعاملة بنفسه.

- من بلغ ١٥ سنة يقدم بطاقة الرقم القومي سارية وصورتها للحصول على جواز سفر صالح للمدة القانونية (٧ سنوات).

- من هم أقل من ١٥ سنة يقدم شهادة الميلاد المميكنة وصورتها.

- محضر فقد جواز السفر لدى السلطات المختصة بدولة الاعتماد.

- صورة من جواز السفر المفقود.

- عدد (٤) صور شخصية حديثة خلفية بيضاء مقاس ٤×٦.

- قيد دراسي من المدرسة أو الجامعة التي يدرس بها الطالب، على أن يكون مستوفيًا كافة التصديقات لكتابة "طالب بالخارج" وصورته.

- في حالة الرغبة في إثبات درجة تعليمية صادرة من مصر غير مسجلة ببطاقة الرقم القومي المصري، فيجب إحضار أصل الشهادة الدراسية المصرية، مستوفية كافة التصديقات، وصورتها.

- في حالة إثبات درجة تعليمية صادرة من أحد الجامعات العربية أو الأجنبية، فيجب أن يتم معادلتها أولًا من المجلس الأعلى للجامعات في مصر قبل إثبات المؤهل في الجواز الجديد، يتم إحضار الأصل وصورة.

- للذكور فقط - يجب تقديم أصل شهادة الخدمة العسكرية.

- للإناث فقط - لإثبات الحالة الاجتماعية:

1 - بالنسبة للإناث غير المتزوجات: يكتفى بإثبات ذلك بموجب إقرار كتابي منهن.

2 - في حالة الزواج: أصل وصورة قسيمة الزواج وجواز سفر الزوج.

3 - في حالة الطلاق: يجب إحضار أصل عقد الزواج وأصل إشهاد الطلاق المصري وصورهما.

4 - في حالة وفاة الزوج: أصل شهادة الوفاة المصرية أو شهادة الوفاة الأجنبية المصدق عليها من وزارة الخارجية دولة الاعتماد.

