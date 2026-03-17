إعلان

بعد تهديدها بـ "فيتنام ثانية".. ترامب يتحدى إيران: لا أخشى مواجهتكم

كتب : مصطفى الشاعر

08:10 م 17/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تحذيرات نائب وزير الخارجية الإيراني، التي توعد فيها القوات الأمريكية بأن مواجهتها على الأرض ستتحول إلى "فيتنام ثانية"، مؤكدا أنه لا يخشى المواجهة أبدا.
وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يخشى هذا السيناريو، رد ترامب بكل ثقة: "لا، لست خائفا.. أنا حقا لا أخشى أي شيء"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

تأمين "هرمز" بدون حلفاء

توقّع ترامب، في نبرة واثقة، أن تأمين مضيق هرمز "لن يستغرق وقتا طويلا"، رغم إعلانه السابق بأن دول "الناتو" لن تشارك في حربه ضد إيران.
وقال ترامب للصحفيين: "لا أعتقد أن الأمر سيطول، نحن نسحق الساحل تماما.. الأمر يتعلق بالساحل والمياه، ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا".

غموض في الخطط وإشادة بالحلفاء

رغم وعوده بـ"الحسم السريع"، لم يضع ترامب جدولا زمنيا محددا، كما لم يقدّم المسؤولون أي تفاصيل حول كيفية خطته لتأمين المضيق بمفرده.

وفي سياق متصل، وجّه ترامب إشادة بدول الشرق الأوسط، قائلا: "دول الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل بالمناسبة التي كانت رائعة"، (في إشارة إلى دورها في الصراع الحالي).
تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران فيتنام مضيق هرمز إيران وأمريكا حرب إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا