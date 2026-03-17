أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته، مساء اليوم الثلاثاء، داخل منطقة مستودع الأنابيب بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

كواليس الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط فتاة جثة هامدة في الحال.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى مشاجرة عنيفة، أقدم خلالها على إنهاء حياتها.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن معاون مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، إلى جانب طلب تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.