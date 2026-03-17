إعلان

شاب ينهي حياة شقيقته في قليوب بسبب خلافات عائلية

كتب : أسامة علاء الدين

08:56 م 17/03/2026 تعديل في 09:05 م

جثة فتاة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقته، مساء اليوم الثلاثاء، داخل منطقة مستودع الأنابيب بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

كواليس الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط فتاة جثة هامدة في الحال.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى مشاجرة عنيفة، أقدم خلالها على إنهاء حياتها.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن معاون مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، إلى جانب طلب تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قليوب جريمة قليوب تل فت القليوبية مشاجرة أسرية ضبط متهم

أحدث الموضوعات

سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
"لابسة طقم مرات جحا".. رامز جلال يسخر من ملابس دنيا سامي في رامز ليفل الوحش
رئيس إسرائيل: مقتل لاريجاني فرصة للاحتجاجات في إيران
مصطفى الفقي: عرفت إن جمال مبارك مش هيكون رئيس مصر بسبب كلام المشير طنطاوي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

