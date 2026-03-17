قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي برايان ماست، إن هناك مفاوضات بين الإدارة الأمريكية والمرشد الإيراني الجديد مجتبي خامنئي بطريقة غير مباشرة.

وأضاف ماست في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن أهداف الحرب على إيران واضحة حيث تسعى الولايات المتحدة للقضاء على قدراتها، استهداف ترسانة الصواريخ الإيرانية.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي، إلى أن كل دول المنطقة تعرضت للاستهداف من إيران، مشددًا على ضرورة تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية.

وأوضح النائب الأمريكي، أن الولايات المتحدة لم تتلقى طلب من أي دولة بإغلاق القواعد الأمريكي رغم التهديدات الإيرانية، قائلا:"لا أحد طلب منا إغلاق القواعد وهي تواجه تهديد إيران".