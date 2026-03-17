نائب أمريكي: هناك مفاوضات مع مجتبي خامنئي بطريقة غير مباشرة

كتب : عبدالله محمود

09:03 م 17/03/2026

مجتبى خامنئي

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي برايان ماست، إن هناك مفاوضات بين الإدارة الأمريكية والمرشد الإيراني الجديد مجتبي خامنئي بطريقة غير مباشرة.

وأضاف ماست في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن أهداف الحرب على إيران واضحة حيث تسعى الولايات المتحدة للقضاء على قدراتها، استهداف ترسانة الصواريخ الإيرانية.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي، إلى أن كل دول المنطقة تعرضت للاستهداف من إيران، مشددًا على ضرورة تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية.

وأوضح النائب الأمريكي، أن الولايات المتحدة لم تتلقى طلب من أي دولة بإغلاق القواعد الأمريكي رغم التهديدات الإيرانية، قائلا:"لا أحد طلب منا إغلاق القواعد وهي تواجه تهديد إيران".

فيديو قد يعجبك



تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات
"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية
بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف
تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
* بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية والإسلامية
- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال