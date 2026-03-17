مع استمرار الصراع الإقليمي، تواصل حصيلة القتلى في الشرق الأوسط ارتفاعها بناء على تقارير من مصادر إقليمية، في ظل تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

حصيلة القتلى في إيران

وحتى الآن، وردت أنباء عن سقوط ضحايا في دول عدة، حيث زعمت إسرائيل مقتل اثنين من القادة الإيرانيين، وهما علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وغلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج، بينما لم تعلق طهران بعد على هذه المزاعم.

لم تحدث السلطات الإيرانية الأرقام الرسمية منذ أكثر من أسبوع، لكن وزير الخارجية عباس عراقجي صرح أمس الاثنين بأن مئات المدنيين، بينهم أكثر من 200 طفل، قتلوا منذ بدء النزاع.

وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، بأن أكثر من 1300 مدني لقوا حتفهم في غارات أمريكية وإسرائيلية.

في حين أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، بمقتل 1262 مدنيا، بينهم 207 أطفال على الأقل، و1126 عسكريا، إضافة إلى 622 شخصا لم يحدد تصنيفهم.

حصيلة القتلى في لبنان والعراق

وفي لبنان، أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية، مقتل ما لا يقل عن 912 شخصا، بينهم 111 طفلا، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 2 مارس.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان في 8 مارس.

وفي العراق، أفاد مصدران أمنيان لشبكة "سي إن إن" بمقتل 47 شخصا على الأقل، غالبيتهم من جنود قوات الحشد الشعبي.

وأكدت فصائل الحشد وحكومة إقليم كردستان مقتل ثلاثة مقاتلين أكراد إيرانيين وعنصر أمني من حكومة الإقليم. كما قتل جندي فرنسي في هجوم على قاعدة عسكرية في كردستان العراق يوم الخميس.

حصيلة القتلى في إسرائيل وأمريكا

وأفادت منظمة نجمة داود الحمراء الإسرائيلية بمقتل 12 شخصا على الأقل جراء غارات جوية منذ بدء الحرب، بينهم 9 قتلوا بقصف صاروخي مباشر استهدف مبنى سكنيا في مدينة بيت شيمش، يضاف إليهم جنديان إسرائيليان قتلا في لبنان.

في الجانب الأمريكي، قتل 13 جنديا أمريكيا منذ بداية النزاع، حيث لقي 6 حتفهم إثر تحطم طائرتهم المخصصة للتزود بالوقود في العراق يوم الخميس، وقتل 6 آخرون في غارة إيرانية استهدفت مركز عمليات مؤقتا في الكويت في الأول من مارس، بينا قُتل جندي آخر في السعودية.

حصيلة القتلى في دول الخليج

في الإمارات، قال المكتب الإعلامي لمدينة أبوظبي إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينهم مواطن باكستاني قتل جراء سقوط حطام صاروخ باليستي تم اعتراضه.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت الثلاثاء مقتل 6 أشخاص من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنجلاديشية نتيجة هجمات إيرانية.

وفي الكويت، قتل ما لا يقل عن 12 شخصا، شملوا 6 عسكريين أمريكيين واثنين من العسكريين الكويتيين واثنين من أفراد الأمن الكويتيين، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية والجيش الكويتي ووزارة الداخلية الكويتية.

ولقي 6 أشخاص آخرين حتفهم في الكويت، بينهم طفلة تبلغ من العمر 11 عاما توفيت متأثرة بجراحها جراء سقوط شظايا على منطقة سكنية في 4 مارس.

وفي عمان، أفادت وكالة الأنباء العمانية بمقتل مواطن هندي إثر هجوم قارب مسير على ناقلة نفط على بعد 52 ميلا بحريا من الساحل. وأعلنت وزارة الدفاع العمانية الجمعة مقتل مواطنين أجنبيين في حادث تحطم طائرة مسيرة في منطقة صحار.

وفي السعودية، قالت إدارة الدفاع المدني السعودي إن شخصين لقيا حتفهما بعد إصابة مقذوف عسكري لمنشأة سكنية في مدينة الخرج في 8 مارس.

وفي البحرين، أفادت وسائل الإعلام البحرينية بمقتل شخص إثر حريق في سفينة أجنبية بمدينة سلمان الصناعية نتيجة شظايا صاروخ تم اعتراضه.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية وفاة مواطنة تبلغ من العمر 29 عاما جراء غارة جوية إيرانية على العاصمة المنامة.