سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض مع بداية تعاملات السبت

كتب : دينا خالد

10:25 ص 06/12/2025

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، مع بداية تعاملات اليوم السبت 6-12-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3733 جنيهًا للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4800 جنيهًا للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5600 جنيهًا للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6400 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 44800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199040 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.23% إلى نحو 4197 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

