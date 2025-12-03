ثروته 22 مليار دولار.. حكاية شاب أصبح من الأثرياء بسبب لعبة

تحول رسم بسيط في دفتر فنان مغمور إلى ظاهرة عالمية، بعدما ساعدت دمى لابوبو رئيس مجلس إدارة شركة Pop Mart، وانج نينج، البالغ من العمر 38 عاما، على الانضمام إلى قائمة أثرياء الصين، لتصل ثروته من 7.59 مليار دولار في نهاية 2024 إلى 22.1 مليار دولار بحلول يونيو 2025.

ابتكر الفنان المقيم في هونج كونج، وانج نينج، شخصية لابوبو ضمن سلسلة رسومه المصورة بعنوان "الوحوش"، وظهرت لأول مرة في كتابه عام 2015، لكنها دخلت السوق التجاري عبر شركة Pop Mart عام 2023 بصيغة الصندوق المجهول، إذ لا يعرف المشتري أي نسخة سيحصل عليها، بحسب موقع "تايمز أوف أنديا".

وبعدما حققت الرسومات شهرة كبيرة، قرر وانج نينج تحويلها إلى واقع، وأنشأ شركة لصنيع دمى تحمل نفس المواصفات، وحققت لابوبو شهرة عالمية متسارعة عام 2024 بعد أن أعربت نجمة الكيبوب ليسا من فرقة بلاكبينك عن إعجابها بالدمية، وظهرت بها في مناسبات مختلفة، ما أثار اهتماما واسعا من المشاهير مثل كيم كارداشيان، ريهانا، ودوا ليبا، لتعزز شعبيتها عالميا.

وتسببت هذه الشهرة في ارتفاع إيرادات الشركة، إذ بلغ دخل الدمى أكثر من 419 مليون دولار في 2024، بزيادة سنوية نسبتها 726٪، وفق ما ذكرت إميلي بروج، رئيسة قسم الترخيص بالشركة لأمريكا الشمالية.

ووصل سعر نسخة من دمية لابوبو بالحجم الطبيعي إلى 1.08 مليون يوان (حوالي 150 ألف دولار) في مزاد بالعاصمة الصينية بكين.

ويعد نجاح استراتيجية الصندوق المجهول أحد أبرز أسباب التفوق التجاري للدمية، إذ يجذب عنصر المفاجأة المشترين العاديين وهواة الجمع على حد سواء.

وانج نينج، خريج قسم الإعلان بجامعة تشنجتشو، أسس Pop Mart عام 2010، وبدأت الشركة ببيع القصص المصورة وإكسسوارات الهواتف، قبل أن تتحول في 2016 إلى صناعة الدمى الناجحة مثل سلسلة Molly، التي مهدت الطريق لنجاح لابوبو لاحقا.



أقرأ أيضًا:

زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان



"اساتذة في قلب الطرابيزة".. هل أحد هذه الأبراج في حياتك؟



7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر



احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها



مشروب يقضي على الشعور بالنعاس أثناء النهار- تناوله