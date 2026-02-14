إعلان

صور.. تفاصيل شقق ديارنا للإسكان المتوسط في حدائق العاصمة

كتب : محمد عبدالناصر

01:10 م 14/02/2026
    شقق ديارنا للإسكان المتوسط في حدائق العاصمة (1)
    شقق ديارنا للإسكان المتوسط في حدائق العاصمة (4)
    شقق ديارنا للإسكان المتوسط في حدائق العاصمة (5)
    شقق ديارنا للإسكان المتوسط في حدائق العاصمة (3)

أعلن جهاز مدينة حدائق العاصمة، تفاصيل شقق مشروع ديارنا للإسكان المتوسط والذي تم طرح مرحلتين منه خلال 2025.

ووفق بيان اليوم، يتم تنفيذ 37 عمارة سكنية بإجمالي 962 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 104 أمتار إلى 154 مترًا، ضمن مشروع ديارنا السكني والذي يمثل إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة.

ويتكون مشروع ديارنا من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان، في بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التخطيط الذكي، والخدمات المتكاملة.

ويتم تنفيذ المشروع على طراز معماري متميز يجمع بين الجمال والوظيفة، ويشمل منظومة متطورة للأمن والسلامة تضم كاميرات مراقبة تغطي المشروع بالكامل، إلى جانب نظام إطفاء حديث وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان والجودة للسكان المستقبليين.

شقق ديارنا للإسكان المتوسط الإسكان المتوسط في حدائق العاصمة جهاز مدينة حدائق العاصمة

