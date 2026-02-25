إعلان

قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على طفل باسوس ووالده

كتب : أسامة علاء الدين

12:42 م 25/02/2026

حبس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بتجديد حبس المتهمين الأربعة في واقعة التعدي على طفل ووالده بقرية باسوس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة المواعيد القانونية. كما تقرر إجراء تحليل مخدرات لهم، واستخراج فيش وتشبيه لمعرفة وجود سوابق جنائية محتملة.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء أثناء اعتدائهم على أب ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، ما أسفر عن إصابتهما وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

وبحسب الفحص الأمني، تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من إحدى المستشفيات يوم 19 من الشهر الجاري، يفيد باستقبال مالك مصنع سلك ونجله مصابين برش خرطوش وجروح قطعية، وانتقلت قوة أمنية لسماع أقوال المصابين وبدء إجراءات الفحص.

التحريات وضبط المتهمين

أفادت التحريات الأمنية أن المجني عليه اتهم خال زوجته وأبنائه بالاشتراك في الواقعة نتيجة خلافات أسرية سابقة. وبعد تكثيف التحريات، تم تحديد وضبط 4 متهمين من أقارب الزوجة، وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة، التي ضُبطت وتشمل بندقية خرطوش وفرد خرطوش وسلاح أبيض.

إجراءات النيابة والشرطة

تم تحريز الأسلحة المضبوطة، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، مع مباشرة النيابة العامة التحقيقات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين لضمان محاسبتهم وفق القانون.

اقرأ أيضًا:

تركنا منازلنا هرباً من المشاكل.. أسرة ضحايا إطلاق النار في باسوس تكشف كواليس الواقعة -فيديو

خلاف قديم.. جيران ضحايا "واقعة باسوس" يكشفون كواليس إطلاق النار على أب وابنه

هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)

فيديو صادم في باسوس.. اعتداء مسلح على أب ونجله بالقليوبية (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية باسوس أسلحة نارية طفل باسوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
حوادث وقضايا

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
من المنزل.. خطوات استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية 2026
حوادث وقضايا

من المنزل.. خطوات استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية 2026
بالصور- أول ظهور لفرد الأمن في واقعة ضربه داخل كمبوند التجمع على يد رجل
حوادث وقضايا

بالصور- أول ظهور لفرد الأمن في واقعة ضربه داخل كمبوند التجمع على يد رجل
كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
سفرة رمضان

كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
الداخلية تكشف حقيقة منشورات خطف الأطفال وفساد السلع بالعريش
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة منشورات خطف الأطفال وفساد السلع بالعريش

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة