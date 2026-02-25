أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بتجديد حبس المتهمين الأربعة في واقعة التعدي على طفل ووالده بقرية باسوس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة المواعيد القانونية. كما تقرر إجراء تحليل مخدرات لهم، واستخراج فيش وتشبيه لمعرفة وجود سوابق جنائية محتملة.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء أثناء اعتدائهم على أب ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، ما أسفر عن إصابتهما وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

وبحسب الفحص الأمني، تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من إحدى المستشفيات يوم 19 من الشهر الجاري، يفيد باستقبال مالك مصنع سلك ونجله مصابين برش خرطوش وجروح قطعية، وانتقلت قوة أمنية لسماع أقوال المصابين وبدء إجراءات الفحص.

التحريات وضبط المتهمين

أفادت التحريات الأمنية أن المجني عليه اتهم خال زوجته وأبنائه بالاشتراك في الواقعة نتيجة خلافات أسرية سابقة. وبعد تكثيف التحريات، تم تحديد وضبط 4 متهمين من أقارب الزوجة، وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة، التي ضُبطت وتشمل بندقية خرطوش وفرد خرطوش وسلاح أبيض.

إجراءات النيابة والشرطة

تم تحريز الأسلحة المضبوطة، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، مع مباشرة النيابة العامة التحقيقات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين لضمان محاسبتهم وفق القانون.

